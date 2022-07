Als sterspeler in de Engelse competitie is Vivianne Miedema hét uithangbord van het EK, dat woensdag van start gaat in haar "eerste thuis". Van reclamespotjes tot interviews en filmpjes: de spits van de Oranjevrouwen is niet weg te slaan van de Britse buis. "Ze is een wereldster geworden."

"Nou ja", zei Miedema twee weken geleden toen ze langs het trainingsveld in Zeist de vraag kreeg of er veel promotieactiviteiten op haar zijn afgekomen. Ze moest er ongemakkelijk bij lachen. "De Engelsen zullen wel moe van mijn gezicht zijn, want ik zie mezelf de hele tijd voorbijkomen als ik de tv aanzet."

Ook aan de andere kant van de Noordzee zijn de schijnwerpers in de aanloop naar het EK gericht op Miedema: de spits schoof de afgelopen tijd regelmatig aan bij verschillende sportprogramma's, verschijnt in reclamespotjes en staat op aankondigingsposters. Al haar woorden worden afgedrukt in de Britse kranten.

Zaakwaarnemer Leoni Blokhuis kan doorgaans met een vrouwelijker speler over straat lopen zonder dat die herkend wordt. Ze heeft er tientallen in haar stal, onder wie negen van de Oranjevrouwen. Maar met Miedema, die al vijf jaar in Engeland woont en bij Arsenal speelt, is het tegenovergestelde het geval. "Dat komt doordat ze zo vaak op televisie is. De Engelsen kennen haar."

Bij Blokhuis liep het de afgelopen maanden dan ook storm met aanvragen voor promotieactiviteiten met Miedema. Vele daarvan kwamen uit Engeland. "Maar we hebben er ook veel afgewezen. We pakken de krenten uit de pap. Dat moet ook wel bij zo'n speler. Vivianne is een A-merk. Wij willen alleen A-merken bij haar hebben."

Cv Vivianne Miedema Leeftijd: 25 jaar

Positie: spits

Club: Arsenal (sinds 2017)

Doelpunten voor Arsenal: 113 (in 132 duels)

Interlandgoals: 94 (in 111 duels)

Eretitels: topscorer aller tijden Oranjevrouwen en topscorer aller tijden Women's Super League

Een standbeeld van Vivianne Miedema stond een tijdje bij het stadion van Arsenal. Een standbeeld van Vivianne Miedema stond een tijdje bij het stadion van Arsenal. Foto: Getty Images

Standbeeld en best betaalde vrouwelijke speler

Het sterrenbestaan van Miedema in het voetbalmaffe Engeland komt niet uit de lucht vallen. Als topscorer aller tijden en Voetballer van het Jaar 2021 is de geboren Hoogeveense hét gezicht van de Women's Super League, die steeds meer aan populariteit wint. Toeschouwers bij de wedstrijden van de vrouwen van Arsenal dragen veelal shirts met de naam van Miedema achterop.

Hoogtepunt van de Miedema-mania was het roze standbeeld dat de spits in mei kreeg bij het Emirates Stadium, als onderdeel van een reclamecampagne van sportkledingmerk adidas. Ze stond een paar weken tussen mannelijke clubiconen als Dennis Bergkamp, Thierry Henry en Tony Adams.

Volgens Blokhuis zijn de geruchten die in het voorjaar rondgingen over de toekomst van Miedema bij Arsenal hét voorbeeld dat de status van de topscorer aller tijden van de Oranjevrouwen is veranderd. Britse media speculeerden wekenlang over het vertrek van de beste spits van de competitie, die in de belangstelling van onder meer topclub FC Barcelona stond.

In mei verlengde Miedema tegen alle verwachtingen in haar aflopende contract in Londen, waardoor ze de best verdienende speler van de Women's Super League is. "Het was voor het eerst dat de geruchten zo extreem waren", aldus Blokhuis.

"Dat was voor ons een nieuwe ervaring, maar voor haar ook. Het gebeurt bij Virgil van Dijk en nu ook bij Miedema. Dat is een feit. Het geeft aan wat voor waarde ze voor Arsenal heeft nu ze de best betaalde speler is geworden. Aandacht komt ze in Engeland niet tekort."

De contractverlenging van Miedema bij Arsenal werd in mei groots aangekondigd. De contractverlenging van Miedema bij Arsenal werd in mei groots aangekondigd. Foto: Getty Images

'Miedema is een wereldster geworden'

Volgens Blokhuis is de status van Miedema Nederland en Groot-Brittannië ontstegen. "Vivianne heeft weliswaar veel aanvragen vanuit Engeland gekregen, maar steeds vaker willen wereldwijde partijen zich aan haar verbinden. Ik vind dat ze nu een wereldster is geworden in het vrouwenvoetbal."

Die status zet Miedema ook in buiten het voetbalveld: ze bezocht als ambassadeur van War Child vorige maand een asielzoekerscentrum in Assen. En in maart maakte ze namens de stichting Common Goals een statement tegen de Russische oorlog in Oekraïne. Dat deed ze samen met Juventus-ster Paulo Dybala.

"We hebben een voorbeeldfunctie. Niet alleen in de sport, maar ook daarbuiten", verklaarde Miedema haar acties. "Er zijn zo veel dingen belangrijker dan alleen maar trappen tegen een balletje op het voetbalveld. Het is goed en mooi dat er rolmodellen zijn die zich daarover uitspreken."

In Engeland zal Miedema de komende weken nog veel vaker voor een camera staan. Dat het toernooi in dat land gespeeld wordt ("mijn eerste thuis"), vindt ze heel speciaal. Mede dankzij haar als uithangbord leeft het EK gigantisch en wordt een nieuw toeschouwersrecord gebroken. "Ik hoop dat het een mooie voetbalzomer wordt."