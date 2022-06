Met een zwaar gemoed spelen de Oranjevrouwen dinsdag de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Belarus. Omdat een boycot van de KNVB mislukte en de spelers het WK-ticket niet hiervoor wilden opgeven, komt de ploeg van bondscoach Mark Parsons alsnog in actie tegen het land dat de Russische oorlog tegen Oekraïne steunt. Publiek en festiviteiten zijn er niet.

"Als voetballers niet, als mensen wel." Het antwoord van aanvoerder Sari van Veenendaal op de vraag of de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Belarus een worsteling voor de Oranjevrouwen is, legt het dilemma van de spelers in één zin bloot.

Liever hadden de Oranjevrouwen nooit tegen Belarus gespeeld, omdat het land de Russische oorlogsvoering in Oekraïne ondersteunt. Maar na een mislukte boycot van de KNVB zit er niets anders op voor de ploeg van Parsons.

Als enige voetbalbond ter wereld weigerde de KNVB vanaf eind februari zowel tegen Rusland als tegen Belarus te spelen. Rusland werd door de UEFA en FIFA weliswaar geweerd van alle internationale wedstrijden, maar Belarus mocht blijven voetballen, zolang de thuiswedstrijden maar buiten de landsgrenzen en zonder toeschouwers werden afgewerkt.

Daarmee werd de KNVB in een lastig parket gebracht: Belarus is een van de tegenstanders van de Oranjevrouwen in de kwalificatiereeks voor het WK van volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland, en niet spelen betekende een reglementaire nederlaag. Dat zou Nederland directe WK-plaatsing hebben gekost.

De Oranjevrouwen weigerden op 12 april tegen Belarus te spelen. Omdat concurrent IJsland dat vijf dagen eerder wel deed en overleggen met de UEFA niets opleverden, trok de KNVB de boycot tegen Belarus begin mei in. "Wij wilden het WK-ticket niet hiervoor op het spel zetten", verklaart Van Veenendaal de draai van de KNVB. Zij was als lid van de spelersraad betrokken bij de besluitvorming.

Geen volksliederen en toeschouwers

De Oranjevrouwen spelen dinsdag weliswaar tegen Belarus, maar het duel in het stadion van FC Twente heeft veel weg van een spookinterland. De volksliederen van beide landen worden niet gespeeld, publiek is niet welkom en na afloop is er geen persconferentie.

"Wij willen geen aandacht aan deze wedstrijd besteden. Wij vinden dat deze wedstrijd niet beloond moet worden met de aanwezigheid van publiek", aldus Van Veenendaal. De KNVB schreef in een verklaring dat "het regime in Belarus zich niet mag verheugen op internationale sportwedstrijden".

Van Veenendaal benadrukt dat ze dinsdag als voetballer op het veld staat. Om die reden maken de Oranjevrouwen ook geen statement tegen Belarus. "Wij zijn er puur als professionals en gaan ons werk uitvoeren. Dan gaan we zo goed mogelijk doen en met ons hart."

Het duel met Belarus begint dinsdag om 20.45 uur in Enschede. Bij een zege nemen de Oranjevrouwen de koppositie in de poule over van IJsland. De grote concurrent voor het WK-ticket is op 6 september de tegenstander op de laatste en beslissende dag van de kwalificatiereeks.

Alleen de groepswinnaar plaatst zich direct voor het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. De nummer twee is veroordeeld tot de play-offs, waarin negen teams om twee tickets strijden. De Oranjevrouwen bereikten drie jaar geleden de WK-finale. Daarin was de Verenigde Staten met 2-0 te sterk.