Vlak voor de start van het EK kregen de Oranjevrouwen een flinke optater van het Engeland van bondscoach Sarina Wiegman. De afgang in Leeds heeft niet lang nagedreund in de kleedkamer van de titelverdediger. "Het is niet zo dat we allemaal met de ziel onder de arm lopen."

Gejuich stijgt op vanaf de kant als Vivianne Miedema en Lieke Martens zondag even voor 11.30 uur de grasmat op lopen. Het is de laatste openbare training van de Oranjevrouwen voor het EK en dus zijn honderden fans naar Zeist getrokken om een glimp van de sterren op te vangen. De voornamen van spelers klinken uit vele meisjeskelen. Na afloop volgt een uitgebreide handtekeningen- en fotosessie.

Ook twee dagen na de afgang in de oefeninterland tegen Wiegmans Engeland zijn de Oranjevrouwen mateloos populair bij het publiek. Van een verslagen sfeer is geen sprake. De jonge fans gaan lachend op de foto, net zoals de spelers een brede grijns op het gezicht toveren. Ook de publieke belangstelling lijdt er niet onder: langs de kant staan de toeschouwers rijendik.

En dat terwijl de Oranjevrouwen in het stadion van Leeds United op weg naar het EK een flinke dreun van Engeland kregen. De internationals spraken grote woorden na afloop van het echec. De teruggekeerde Daniëlle van de Donk schaamde zich voor de vertoning in de tweede helft, waarin Engeland van 1-1 naar 5-1 uitliep. Stefanie van der Gragt vond het "Nederland onwaardig".

Volgens aanvoerder Sari van Veenendaal heeft de selectie de knop omgezet. Bondscoach Mark Parsons liet zondagochtend de spelers de beelden van de eerste 65 minuten van de wedstrijd zien, waarin de Oranjevrouwen redelijk partij konden bieden aan de topfavoriet voor de Europese titel. Zondagavond volgt het restant, waarin de titelverdediger volledig instortte en op ontluisterende wijze werd afgetroefd.

Jackie Groenen en Lieke Martens gaan in een haag van kinderen naar het trainingsveld. Jackie Groenen en Lieke Martens gaan in een haag van kinderen naar het trainingsveld. Foto: Getty Images

Van Veenendaal: 'Het was niet goed'

Ook Van Veenendaal moest zich de afgelopen dagen herpakken. De keeper van PSV had vrijdag bij de 1-1 geen antwoord op een hoge voorzet van Lucy Bronze vanaf de zijkant en blunderde bij de 3-1 van Ella Toone, toen ze een schot in de verre hoek verkeerde inschatte. Na afloop verscheen de eerste aanvoerder van de Oranjevrouwen niet voor de camera.

"Het klinkt misschien een beetje raar, maar het gaat goed met me", zegt ze zondag langs het trainingsveld. "Ik weet heus wel dat het niet goed was. Ik sta er om ballen tegen te houden, dan moet ik dat wel doen."

"Zo'n bal als bij de 1-1 wil ik heel graag beter doen, maar ik ben niet iemand die zo'n bal heel makkelijk tegenhoudt. Het derde tegendoelpunt is mijn fout. Punt. Ik heb daar verder niets aan toe te voegen."

Haar slechte optreden is niet in haar hoofd gaan zitten. "Ik zag de 3-1 al vier keer in het stadion. Dat was het eerste moment waarop ik het kon verwerken. Ik neem het mezelf kwalijk, maar we zitten nu in een periode dat er geen tijd is voor zelfmedelijden. Als jullie er een half uur langer over doorgaan, zal ik er een half uur langer over praten. Maar het is naar de achtergrond verdreven."

En dat geldt na de dramatische avond in Leeds voor de gehele ploeg, aldus Van Veenendaal. "Het is niet zo dat we allemaal met de ziel onder de arm lopen. We hebben er vertrouwen in en dat wil ik blijven benadrukken. We weten wat we willen en zitten op de goede lijn. We doen het goed, maar de details moeten beter."

Bondscoach Mark Parsons gaat op dezelfde voet verder bij de Oranjevrouwen. Bondscoach Mark Parsons gaat op dezelfde voet verder bij de Oranjevrouwen. Foto: Getty Images

Parsons gaat tactiek niet bijstellen

Bondscoach Parsons baarde na afloop van het duel opzien door de schuld van de nederlaag bij zichzelf te leggen. Hij vond dat hij in de laatste twintig minuten van de wedstrijd, waarin de Oranjevrouwen drie goals incasseerden, voor een defensievere strategie had moeten kiezen.

Parsons kreeg veel kritiek op die uitspraken, iets wat hem koud laat. "Laten we eerlijk zijn: dat zal altijd gebeuren, of we nou winnen of verliezen", zegt hij na afloop van de training. "Ik ben altijd zo open en eerlijk mogelijk. Ik blijf bij mijn woorden van die avond."

Voor Parsons is de optater in Leeds geen reden om vlak voor het EK zijn aanvallende overrompelingstactiek bij te stellen. Zijn voorganger Wiegman liet de ploeg stuk defensiever spelen en dat leidde onder meer tot de Europese titel in 2017 en een plek in de WK-finale twee jaar later.

"Deze speelstijl past het best bij de kwaliteiten van de spelers", aldus Parsons. "Door het scoreverloop klinkt het gek wat ik zeg, maar dat is niet erg. Ik ga mijn speelwijze niet veranderen omdat anderen alleen naar het scoreverloop kijken. We hebben in de eerste 65 minuten goed gespeeld en in de laatste 25 minuten verschrikkelijk slecht. Tegen Belarus zal het 90 minuten goed moeten zijn."

De Oranjevrouwen spelen dinsdag om 20.45 uur in Enschede de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd tegen Belarus. Aanvankelijk weigerde de KNVB tegen dat land te spelen, vanwege de betrokkenheid bij de Russische invasie van Oekraïne, maar daar zag de bond van af omdat puntenaftrek dreigde en daarmee het WK misgelopen kon worden. Het duel zal wel zonder publiek afgewerkt worden.

Speelschema Oranjevrouwen richting EK Vrijdag 24 juni: Engeland-Nederland 5-1

Dinsdag 28 juni in Enschede: Nederland-Belarus

Zaterdag 2 juli in Enschede: Nederland-Finland