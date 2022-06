Bondscoach Mark Parsons heeft vrijdag na de afgang van de Oranjevrouwen tegen Engeland het boetekleed aangetrokken. Volgens de coach had hij zijn spelers moeten beschermen toen ze in de tweede helft zwaar onder druk stonden. Uiteindelijk werd het een pijnlijke 5-1-nederlaag voor de thuisploeg.

"Na zestig minuten werd de wedstrijd heel moeilijk voor ons", zei Parsons na afloop van het duel tegen de NOS. De Oranjevrouwen stonden toen al met 2-1 achter, terwijl Lieke Martens Nederland in de eerste helft op voorsprong had gekopt.

"We wisten dat het een uitputtingsslag zou worden, omdat Engeland twee weken langer in training is. Maar ik had slimmer moeten zijn en mijn spelers beter moeten beschermen door het veld compacter te maken. Ik voel me daar verantwoordelijk voor. Dit is een groot leermoment voor ons."

De ontluisterende nederlaag in het stadion van Leeds United heeft niet tot grote zorgen geleid bij Parsons. De Engelse bondscoach heeft naar eigen zeggen veel goede momenten gezien in het eerste helft.

Daarin kwam Nederland goed voor de dag en had het weinig te duchten van het Engeland van de voormalige Nederlandse bondscoach Sarina Wiegman. Door een blunder van Sari van Veenendaal werd het 1-1. Vlak na rust miste Sherida Spitse een penalty.

"We hebben veel fouten gemaakt", erkende Parsons. "In de opbouw ging het niet goed en in de organisatie stonden we wat naïef. Het werd daardoor een heel moeilijke avond. De spelers en ik moeten kijken wat de volgende stap wordt."

'Ik had ze meer kunnen helpen'

Wat Parsons wel zorgen baart, is dat de spelers zelfkritisch waren. "Wij hebben de spelers in deze positie gebracht. Ik had ze meer kunnen helpen. De gaten werden te groot en ik had op dat moment slimmer moeten zijn. Ik nam een risico met deze wedstrijden in deze periode."

Parsons wilde desondanks niet te zwaar tillen aan de afstraffing richting het EK, dat over twee weken van start gaat in Engeland. De Oranjevrouwen, die aan de andere kant van de Noordzee titelverdediger zijn, openen het eindtoernooi op 9 juli met een duel met grootmacht Zweden.

"We zijn aan het bouwen. We zullen bij de openingswedstrijd niet het beste team zijn, dat is nooit realistisch geweest door alle wijzigingen. Maar we kunnen een goed resultaat halen tegen Zweden. We hebben hier veel lessen uit getrokken."