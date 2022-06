De Oranjevrouwen zijn vrijdag vernederd in de oefeninterland tegen het Engeland van voormalig Oranje-bondscoach Sarina Wiegman. Mede door twee blunders van keeper Sari van Veenendaal en een gemiste penalty van jubilaris Sherida Spitse ging Nederland twee weken voor de start van het EK met 5-1 onderuit in Leeds.

Nederland kende nog een uitstekend begin van de avond, want Lieke Martens opende met een kopbal uit een hoekschop van Spitse de score in het stadion van Leeds United. Na een half uur spelen was het alweer gelijk nadat Van Veenendaal zich had verkeken op een voorzet van Lucy Bronze.

De Oranjevrouwen kregen in de 52e minuut de opgelegde kans om op 1-2 te komen, maar Spitse miste in haar tweehonderdste interland een penalty. Vervolgens werd het alleen maar pijnlijker voor de ploeg van bondscoach Mark Parsons.

Van Veenendaal verkeek zich op een schot van Ella Toone bij de 3-1, waarna Lauren Hemp profiteerde van geklungel in de achterhoede. In de laatste minuut bepaalde Beth Mead de eindstand op 5-1, nadat de Engelsen eerder de lat en de paal al hadden geraakt.

Voor de Oranjevrouwen is de pijnlijke nederlaag in Leeds een dreun op weg naar het EK, dat over twee weken van start gaat in Engeland. De ploeg van Parsons verdedigt de Europese titel aan de andere kant van de Noordzee en behoort net als het Engeland van Wiegman tot een van de titelkandidaten.

Nederland zag tijdens de wedstrijd ook nog sterkhouder Martens afhaken met een blessure. De ernst van de kwetsuur is niet bekend. Sterspeler Vivianne Miedema viel pas in de zestigste minuut in omdat ze niet helemaal fit was, terwijl Daniëlle van de Donk na rust haar rentree maakte na lang blessureleed.

Sherida Spitse slaat een hand voor haar oog na de door haar gemiste penalty in haar tweehonderdste interland. Sherida Spitse slaat een hand voor haar oog na de door haar gemiste penalty in haar tweehonderdste interland. Foto: Getty Images

Martens opent score, Van Veenendaal blundert

Zonder de niet geheel fitte Miedema begonnen de Oranjevrouwen nog uitstekend aan de wedstrijd op Elland Road. Nadat jubilaris Spitse uit handen van Wiegman bloemen had gekregen voor haar tweehonderdste interland, greep Nederland het gastland vroeg bij de keel, zonder dat het overigens veel kansen afdwong.

Na 22 minuten was het wel raak. Spitse gaf haar jubileum kleur door de bal uit een hoekschop panklaar op het hoofd van Martens te leggen. De Engelse keeper Mary Earps was kansloos op de harde kopbal van de aanvaller, die onlangs overstapte van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain.

De Oranjevrouwen verloren langzamerhand grip op de wedstrijd en zagen Engeland tien minuten na het openingsdoelpunt langszij komen. Van Veenendaal schatte een voorzet van Bronze volledig verkeerd in en keek de bal in het doel: 1-1.

Vervolgens sloeg de schrik om het hart toen Martens naar de grond ging. De linksbuiten voelde aan haar rechterenkel en moest behandeld worden, maar kon wel verder. In de rust werd ze alsnog vervangen door bondscoach Parsons. Het is niet duidelijk hoe ernstig de klachten zijn.

Beth Mead juicht na de 2-1 tegen de Oranjevrouwen. Beth Mead juicht na de 2-1 tegen de Oranjevrouwen. Foto: Getty Images

Rampzalige avond na misser Spitse

Nederland werd de gehele tweede helft achterover gedrukt door Engeland, maar kreeg in de 52e minuut een opgelegde kans op de 1-2. Van de Donk werd omver gekegeld en pas na het zien van de beelden kende scheidsrechter Sandra Braz Bastos een penalty toe. Die miste Spitse uitgerekend in haar tweehonderdste duel. Ze schoot vanaf 11 meter op de buitenkant van de paal.

Een minuut later lag de bal aan de andere kant in het net en tekende de dramatische avond van de Oranjevrouwen zich af. Dominique Janssen liet zich verrassen door haar tegenstander Mead, die knap scoorde: 2-1.

Het ging vervolgens van kwaad tot erger bij de Oranjevrouwen, die amper op de helft van Engeland kwamen en op ontluisterende wijze verdedigden. Ook Van Veenendaal kende een belabberde avond: bij de 3-1 van Toone in de 72e minuut greep ze volledig mis.

Nederland was de kluts kwijt en kreeg ook gelijk de 4-1 om de oren. Na een schot op de paal maaide Aniek Nouwen over de bal heen, waarna Caitlin Dijkstra de bal cadeau deed aan Hemp. Die volleerde met haar linkerbeen knap raak, waarna Mead de avond van Nederland verder verpestte met de 5-1.