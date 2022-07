Net als in het mannenvoetbal woedt in het vrouwenvoetbal een discussie over de overvolle speelkalender. Nog voor de eerste groepswedstrijd op het EK heeft Vivianne Miedema dit seizoen 49 duels gespeeld. Buitenlandse clubs vrezen voor burn-outs nu de spelers nog minder vrije dagen hebben.

"Ik denk dat ik in 2026 voor het eerst vakantie heb." Miedema zegt het met een knipoog als ze de toernooien van de komende jaren op een rijtje zet. Deze zomer speelt ze op het EK, volgend jaar op het WK en bij een goede prestatie op het mondiale eindtoernooi een jaar later op de Olympische Spelen van Parijs.

Geen andere international bij de Oranjevrouwen speelde zo veel wedstrijden als Miedema in het afgelopen seizoen: 49. Slechts drie dagen kreeg de spits van haar club Arsenal na de uitschakeling van Nederland op de Olympische Spelen in Tokio. Negen maanden later speelde ze haar laatste duel voor 'The Gunners'. In de tussentijd had ze zeven dagen vrij.

Dat spelers al snel in training waren bij de nationale ploegen ter voorbereiding op het EK, was voor twaalf Europese topclubs reden om alarm te slaan in de Engelse krant The Telegraph. Officieel ging de interlandperiode van de FIFA voor het EK pas op 20 juni van start, maar in Engeland begonnen ze al op 30 mei aan de EK-voorbereiding. De Oranjevrouwen startten tien dagen later met een select groepje.

Door de korte vakanties na het clubseizoen vrezen clubs dat internationals met blessures afhaken tijdens en na afloop van het EK. En in het ergste geval: een burn-out. "Spelers raken opgebrand", zei sportief directeur Bianca Rech van Bayern München tegen The Telegraph. "Dit moet een belangrijk gespreksonderwerp zijn."

Meest gespeelde duels van Oranje-internationals voor club en land in 2021/2022 1. Vivianne Miedema (Arsenal) - 49 duels

2. Dominique Janssen (VfL Wolfsburg) - 47 duels

3. Jill Roord (VfL Wolfsburg) - 47 duels

4. Sherida Spitse (Ajax) - 44 duels

5. Victoria Pelova (Ajax) - 42 duels

Van Dongen: 'Wanneer zie ik mijn familie?'

Toen Oranje-international Merel van Dongen na een seizoen met 36 duels op 15 mei klaar was bij haar club Atlético Madrid, nam ze het er goed van. Ze verbleef een week in Nederland en vierde met haar vriendin vervolgens een week vakantie op Ibiza voordat ze op 9 juni aansloot bij de Oranjevrouwen.

"Ik denk niet dat ik veel vakantie heb na het EK, dus het was nu of nooit. Die twee weken heb ik ook echt rust genomen. Als ik dat niet had gedaan, had ik tot de kerstvakantie moeten doorgaan zonder twee dagen achter elkaar vrij te hebben. Het gaat maar door. Ik keek erg uit naar die twee weken vrij. Ik was wel een beetje uitgeput."

Van Dongen kan zich de zorgen van de clubs goed voorstellen, al denkt ze dat de problemen eerder mentaal dan fysiek van aard zijn. "Gedurende een trainingsweek kun je de intensiteit best wat afbouwen. Maar je moet je voorstellen dat we van de 365 dagen per jaar we maar twintig dagen vakantie hebben. De rest is trainen, reizen met een bus en vliegtuig en slapen in een hotel."

"Je moet ook gewoon af en toe een dag vrij hebben. Gewoon even iets doen wat je leuk vindt, zeker als je in het buitenland speelt. Wij hebben familie en vrienden in Nederland wonen, wanneer zie je die? Het is een uitdaging om de balans te vinden. Dat lukt redelijk. Maar ik zou het niet erg vinden om mijn neefje iets vaker in mijn armen te houden."

Miedema, die een maand vrijaf had na haar clubseizoen: "Het is heel erg druk. En daar komt bij ons ook nog bij dat we niet dezelfde faciliteiten en staf als de mannen hebben. Gelukkig ben ik goed in het aangeven van mijn limiet. Ik kan wel een keer een dagje vrij nemen doordeweeks, omdat ik weet dat ik in het weekend toch wel wordt opgesteld. Maar ik denk dat heel veel meiden niet in dezelfde positie zitten."

'Meer wedstrijden niet de oplossing'

Miedema roept de FIFA en UEFA op de speelkalender te herzien om te voorkomen dat spelers uitvallen met een burn-out. Voorlopig vindt ze weinig gehoor bij de bestuurders. Sterker: ze speelt alleen maar méér wedstrijden: in een jaar tijd ging ze van 38 naar 49 duels voor club en land. En dan moet het EK nog beginnen.

"Uiteindelijk wil iedereen meer en meer wedstrijden spelen, maar dat is niet de juiste oplossing. Ik heb me ook een aantal keren uitgesproken over het tweejaarlijkse WK. Dat is niet van toegevoegde waarde voor ons als spelers. We moeten vooral niet vergeten dat we op onze spelers moeten passen. Zo gaat het niet heel lang meer goed."

Van Dongen vindt dat voetballers ook niet te veel moeten klagen. "We krijgen er ook veel voor terug, met bijvoorbeeld een EK. Je bent maar één keer voetballer. Als je bent gestopt, heb je genoeg tijd om mensen te zien en te spreken. Maar het kan zeker pittig zijn."

Bondscoach Mark Parsons benadrukt dat de gezondheid van de spelers altijd het uitgangspunt bij de samenstelling van zijn programma is geweest. De spelers uit de EK-selectie kwamen in verschillende groepen aan in Zeist. Zo meldden de spelers van Ajax en FC Twente zich pas in de tweede week van het trainingskamp omdat zij op 5 juni nog de finale van de Eredivisie Cup hadden gespeeld.

Parsons: "Er zijn verschillende spelers die bij dezelfde club spelen, maar de een had langer vakantie nodig dan de ander. Die ruimte hebben we gegeven. De spelers zijn erg verantwoordelijk en hebben hun stem laten horen. Onze communicatie met alle clubs is erg positief geweest. Er waren totaal geen problemen. Sterker nog: ik druk de spelers soms op het hart nog meer tijd te nemen."