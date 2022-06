Bondscoach Sarina Wiegman van de Engelse voetbalsters heeft erg veel zin in de oefeninterland tegen de Oranjevrouwen van vrijdagavond. Voor het eerst sinds haar vertrek bij de KNVB in 2021 staat ze tegenover Nederland.

"Ik heb zo'n lange tijd met die ploeg gewerkt. Het is echt leuk om de speelsters van Oranje weer te zien. Uiteindelijk is het gewoon een duel, maar voor mij is het wel een heel speciaal duel", vertelde Wiegman donderdag op een persconferentie in de aanloop naar de oefenwedstrijd van vrijdagavond in Leeds.

Beide landen werken toe naar het EK in Engeland van komende maand. Nederland verdedigt dan zijn titel die in 2017 onder Wiegman werd veroverd.

De huidige bondscoach van Engeland is de Oranjevrouwen blijven volgen sinds haar vertrek medio 2021. "Ik denk niet dat er heel veel is veranderd. Misschien een paar kleine dingen, maar in de spelersgroep hebben geen wijzigingen plaatsgevonden. De speelsters brengen dezelfde kwaliteiten mee als in mijn tijd. Misschien zijn ze zelfs een tandje beter geworden, maar ik hoop dat dat morgen niet zo is."

'We stuiten op een zeer sterke ploeg die ik goed ken'

Vorig jaar werd Wiegman opgevolgd door de Engelsman Mark Parsons. "Er zijn in de speelstijl één of twee dingen veranderd, maar ik verwacht gewoon dat we zullen stuiten op een zeer sterke ploeg die ik goed ken."

Onder Wiegman zijn de Engelse voetbalsters nog ongeslagen. Maar liefst vier keer haalde de nummer vier van het recente WK zelfs de dubbele cijfers onder de Nederlandse coach.

Het EK begint op 6 juli met een duel tussen Engeland en Oostenrijk. Nederland komt op 9 juli voor het eerst in actie tegen Zweden.

De oefenwedstrijd tussen Nederland en Engeland begint vrijdag om 21.00 uur (Nederlandse tijd).

