Sherida Spitse speelt vrijdag tegen Engeland haar tweehonderdste interland voor de Oranjevrouwen, een nieuwe mijlpaal in een zestien jaar lange interlandcarrière. Aan stoppen denkt de recordinternational nog niet, ook al is ze 32 jaar oud. "Ik voel me eigenlijk nog steeds fitter worden."

De Eredivisie voor vrouwen bestond nog niet, de meeste internationals waren nog amateurs en de thuiswedstrijden van de Oranjevrouwen werden in het knusse stadion van het toenmalige FC Zwolle gespeeld.

In een ander tijdperk maakte Spitse zestien jaar geleden haar interlanddebuut voor Nederland. Bondscoach Vera Pauw was een zestienjarig meisje bij VV Sneek opgevallen: ze speelde als aanvoerder tussen de jongens en maakte indruk met haar traptechniek.

En dus kreeg Spitse in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Engeland een kans, voor bijna achtduizend mensen in het stadion van Charlton Athletic. "Ik dacht dat ik niet zenuwachtig was, totdat ik op het veld stond", vertelt Spitse. "Het was bijzonder. Ik werd voor de leeuwen gegooid, maar dat vond ik wel mooi. Ik moest het laten zien. Dat heeft me wel geholpen."

De verschillen tussen toen en nu waren "gigantisch", zegt Spitse. "Het is allemaal wat populairder en professioneler geworden. We komen op televisie, het wordt door veel meer mensen serieus genomen. Supporters die ons achternareizen om onze wedstrijden te zien. Dat is de afgelopen jaren ontstaan."

"Maar de generatie van toen hadden we wel nodig om te komen waar we nu staan. Dat moeten we niet vergeten, denk ik. Zij hebben ook heel veel in het vrouwenvoetbal gestopt. Nu hebben we alleen meer succes."

CV Sherida Spitse Leeftijd: 32 jaar

Positie: middenvelder

Huidige club: Ajax (sinds 2021)

Vorige clubs: VV Sneek (2004-2007), Heerenveen (2007-2012), FC Twente (2012-2013), LSK Kvinner FK (Noo, 2014-2017), FC Twente (2017), Valerenga IF (Noo, 2018-2020)

Interlands: 199

Hét hoogtepunt in de interlandloopbaan van Sherida Spitse: een doelpunt in de gewonnen EK-finale tegen Denemarken. Hét hoogtepunt in de interlandloopbaan van Sherida Spitse: een doelpunt in de gewonnen EK-finale tegen Denemarken. Foto: ProShots

Carrière leest als een meisjesboek

Het verhaal van Spitse leest als een meisjesboek: ze werd met haar traptechniek en haar killersmentaliteit een van de gezichten van het succes van de Oranjevrouwen. Ze was er al bij toen Nederland op het EK van 2009 debuteerde op een eindtoernooi.

Het hoogtepunt beleefde Spitse met een doelpunt in de finale van het EK van 2017, waar de vrouwenploeg haar grote doorbraak beleefde met de Europese titel. Ze miste slechts zes interlands van de Oranjevrouwen, waaronder vier wedstrijden op de Olympische Spelen in Tokio, die ze vanwege een knieblessure moest overslaan.

In 2019 werd Spitse met haar 157e interland recordinternational, waarmee ze de toenmalige recordhouder Annemieke Kiesel-Griffioen onttroonde. Vrijdag voegt ze zich bij een select gezelschap: slechts 25 spelers in het mondiale voetbal hebben meer dan tweehonderd interlands achter hun naam.

Spitse is niet iemand die vaak stilstaat bij jubilea, maar deze mijlpaal maakt haar wel trots. "Naarmate je ouder wordt besef je steeds meer wat voor een prestatie ik heb neergezet. Dat is niet niks. Elke week weer, elke dag weer de beste willen zijn en op mijn positie willen spelen. Daardoor ben ik wel aan zo veel interlands gekomen."

Sherida Spitse is met de Oranjevrouwen momenteel in voorbereiding op het EK. Het wordt het zesde grote toernooi voor de recordinternational. Sherida Spitse is met de Oranjevrouwen momenteel in voorbereiding op het EK. Het wordt het zesde grote toernooi voor de recordinternational. Foto: ANP

'Als ik nog zo lang kan doorgaan, waarom niet?'

De drive om de beste te willen zijn, heeft Spitse nog steeds, ook al is ze inmiddels 32 jaar oud. Ze let nog altijd op haar voeding, slaat feestjes en verjaardagen over en verzaakt naar eigen zeggen nooit op trainingen.

Spitse glinstert dan ook als de Olympische Spelen van 2024 in Parijs ter sprake komen. Gaat ze voor een olympische herkansing? Ze is al bijna rond met haar club Ajax over de verlenging van haar aflopende contract. "Ik kijk altijd per moment. Natuurlijk is is het mooi als dat nog een keer kan gebeuren."

"Een leeftijd is maar een leeftijd, het is maar een getal. Het gaat erom hoe fit ik me voel en hoe leuk ik het blijf vinden. Dan kan ik misschien nog wel zes jaar door. Ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt. Dit is het mooiste wat er is. Ik voel me eigenlijk nog steeds fitter worden. Als het nog zo lang kan, waarom niet?"

Spitse speelt haar tweehonderdste interland uitgerekend tegen Engeland; het land waar haar lange reis bij de Oranjevrouwen begon én het land waar voormalig Oranje-bondscoach Sarina Wiegman en assistent Arjan Veurink werkzaam zijn. De oefeninterland in het stadion van Leeds United begint om 21.00 uur (Nederlandse tijd). Vanwege haar mijlpaal zal Spitse eenmaal de aanvoerdersband dragen.