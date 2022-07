Portugal kwalificeerde zich niet op eigen kracht voor het EK in Engeland, maar is woensdag wel de tegenstander van de Oranjevrouwen in de groepsfase van het toernooi. Een blik op een van de zwakste landen van het deelnemersveld.

"We zouden onze plaats op dit EK zo inruilen voor een wereld zonder oorlog en zonder de schokkende gebeurtenissen die we op televisie hebben gezien: bomaanslagen, doden, kinderen, vrouwen, hele families in nood en op de vlucht. Maar we hebben de uitnodiging van de UEFA toch aanvaard. Het is voor ons een grote eer."

Niemand in Portugal stond hard te juichen toen de UEFA het land aanwees als vervanger van Rusland, ook bondscoach Francisco Neto niet. De Russen waren vorig jaar met 1-0 te sterk voor Portugal in een tweeluik om het laatste EK-ticket, maar ze werden in mei door de Europese voetbalfederatie uitgesloten van deelname vanwege de Russische inval van Oekraïne.

Zo doet Portugal voor de tweede keer in de geschiedenis mee aan een EK, nadat het land vijf jaar geleden in Nederland debuteerde op een groot toernooi. Toen was de groepsfase direct het eindstation van de ploeg van Neto, die al acht jaar bondscoach van de Portugese vrouwen is.

Als nummer dertig van de wereld is Portugal een van de zwakste landen op het EK. Alleen debutant Noord-Ierland (47e) stond bij de start van het toernooi lager op de FIFA-ranglijst. Toch begon Portugal het EK zaterdag met een verdienstelijk 2-2-gelijkspel tegen Zwitserland. Spits Jéssica Silva is de sterspeler van Portugal. Zij scoorde ook tegen Zwitserland.

Portugal Bondscoach: Francisco Neto

Sterspeler: Jéssica Silva (Benfica)

Aantal eerdere EK-deelnames: 1

Beste resultaat: groepsfase (2017)

Vivianne Miedema mist het duel met Portugal door een coronabesmetting. Foto: Getty Images

Nederland zonder Miedema

De Oranjevrouwen bewaren goede herinneringen aan wedstrijden tegen Portugal: drie van de vier ontmoetingen werden gewonnen. In de laatste confrontatie in 2014 zegevierde Nederland met 3-2. Alle doelpunten werden gemaakt door Vivianne Miedema, die het duel nu moet missen door een coronabesmetting.

Nederland-Portugal begint woensdag om 21.00 uur (Nederlandse tijd) in het Leigh Sports Village in Leigh. Het onderkomen van de vrouwen van Manchester United beidt plaats aan twaalfduizend toeschouwers.

Bij een zege op Portugal is de ploeg van bondscoach Mark Parsons zo goed als zeker van een plek in de kwartfinales. Nederland is daarbij afhankelijk van de andere groepswedstrijd tussen Zweden en Zwitserland, die woensdag om 18.00 uur begint. Na de eerste speelronde staan alle landen in de poule van Oranje op één punt.