Bukayo Saka heeft donderdag via sociale media de stilte doorbroken na zijn gemiste strafschop in de EK-finale tegen Italië. De jongeling van Arsenal miste net als Marcus Rashford en Jadon Sancho een strafschop in de beslissende penaltyreeks, waarna ze via sociale media veel racistische berichten ontvingen.

"Ik ben een paar dagen van sociale media weggebleven om tijd door te brengen met mijn familie en te reflecteren op de afgelopen week", begint de negentienjarige Saka in zijn open brief op sociale media. "Ik voel dat ik iedereen moet bedanken voor de steun die ik heb mogen ontvangen."

"Het was een eer om onderdeel van deze Engelse selectie te zijn. De jongens zijn broeders voor het leven geworden en ik ben dankbaar voor alles wat ik heb mogen leren. Dat ik het team heb mogen helpen aan de eerste finale in 55 jaar, mét mijn familie op te tribune, betekent alles voor me."

Saka legde op Wembley als vijfde speler van Engeland aan in de beslissende penaltyreeks tegen Italië en mocht na de eerdere missers van Rashford en Sancho niet missen, maar de middenvelder zag zijn inzet gekeerd worden door de Italiaanse doelman Gianluigi Donnarumma. Italië werd daardoor voor de tweede keer in de historie Europees kampioen.

"Ik kan niet omschrijven hoe teleurgesteld ik was met het resultaat en mijn penalty. Ik geloofde er echt in dat we deze voor jullie zouden winnen. Het spijt me dat we de bokaal niet thuis hebben kunnen brengen, maar ik beloof dat we alles zullen geven om deze generatie te laten voelen hoe het is om iets te winnen."

Bukayo Saka werd na zijn gemiste strafschop gelijk getroost door zijn ploeggenoten. Foto: Getty Images

Saka richt woord aan Facebook en Twitter

Direct na de misser ontvingen Saka, Rashford en Sancho duizenden racistische opmerkingen via sociale media. De opmerkingen werden hard veroordeeld door onder meer het Britse koningshuis, de Britse premier Boris Johnson en de Engelse voetbalbond.

"Ik had na de wedstrijd het gevoel dat ik iedereen had laten vallen, maar ik kan jullie één ding beloven. Dit moment en alle negativiteit die ik ontving zullen mij niet breken", aldus Saka. "Ik ben heel dankbaar voor iedereen die mij en mijn familie een hart onder de riem heeft gestoken. Dat is waar voetbal om draait. Passie, mensen van elk ras, geslacht of geloof die samenkomen om de achtbaan van het voetbal te beleven."

Saka heeft geen goed woord over voor de socialemediaplatformen Twitter, Facebook en Instagram. "Ik wil niet dat een kind of volwassene ooit dezelfde haatberichten zal ontvangen als ik, Jadon en Marcus gehad hebben. Ik wist dat ik haatberichten zou krijgen en het is een treurige realiteit dat jullie machtige platforms niet genoeg doen om deze berichten te stoppen."

"Er is geen plaats voor racisme of haat in de voetbalwereld of in welke plaats van de maatschappij dan ook. We zullen deze berichten moeten blijven melden bij de politie om deze haat weg te drijven. Wij zullen winnen. Liefde wint altijd."