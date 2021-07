Italië is met vijf spelers hofleverancier in het EK-elftal dat de UEFA heeft samengesteld. Ook Engeland, België, Denemarken en Spanje zijn vertegenwoordigd, terwijl er geen enkele Oranje-international bij de beste elf spelers van het toernooi hoort.

Namens Italië zitten doelman Gianluigi Donnarumma, verdediger Leonardo Bonucci, linksback Leonardo Spinazzola, middenvelder Jorginho en aanvaller Federico Chiesa in de basiself. Spinazzola maakte een sterke indruk dit EK, maar raakte in het kwartfinaleduel met België (1-2-zege) zwaar geblesseerd.

Donnarumma was goud waard voor Italië door in de EK-finale tegen Engeland in de beslissende penaltyserie strafschoppen van Jadon Sancho en Bukayo Saka te stoppen. Bonucci toonde eveneens zijn waarde in de finale door in de tweede helft de gelijkmaker binnen te werken.

Namens verliezend finalist Engeland zijn verdedigers Kyle Walker en Harry Maguire en aanvaller Raheem Sterling geselecteerd door de UEFA. Spits Harry Kane, met vier doelpunten EK-topscorer van 'The Three Lions', ontbreekt in het elftal. EK-topscorers Cristiano Ronaldo en Patrick Schick (ieder vijf treffers) schitteren ook door afwezigheid.

Het team wordt gecompleteerd door middenvelders Pierre-Emile Højbjerg (Denemarken) en Pedri (Spanje) en spits Romelu Lukaku (België). Oranje, dat al in de achtste finales van het EK werd uitgeschakeld door Tsjechië, levert geen speler af.

Het beste elftal van het EK is samengesteld door een team van zestien voormalige spelers en coaches, onder wie Fabio Capello, Frans Hoek en Esteban Cambiasso.

EK-elftal van het jaar: Donnarumma; Walker, Bonucci, Maguire, Spinazzola; Jorginho, Højbjerg, Pedri; Chiesa, Lukaku en Sterling.