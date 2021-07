Marcus Rashford heeft het boetekleed aangetrokken na zijn gemiste penalty in de strafschoppenreeks tegen Italië in de finale van het EK. Mede door de misser van de aanvaller greep Engeland op het eigen Wembley naast de Europese titel.

"Ik weet niet waar ik moet beginnen en ik weet evenmin hoe ik mijn gevoelens op dit moment moet verwoorden", schrijft Rashford maandag in een uitgebreide verklaring op Twitter. "Ik heb een moeilijk seizoen gehad en ging waarschijnlijk met een gebrek aan vertrouwen naar de finale. Ik wilde altijd een penalty nemen, maar dit keer voelde het niet goed."

De 23-jarige Rashford stond lange tijd stil toen hij mocht aanleggen voor de strafschop. Na een verre aanloop hield hij op weg naar de stip nog een keer in, waarna hij de bal bijna uit stand op de buitenkant van de paal schoot. Vervolgens misten ook Jadon Sancho en Bukayo Saka en werd Italië voor de tweede keer in de historie Europees kampioen.

"Tijdens de lange aanloop wilde ik mezelf wat tijd gunnen, maar het resultaat was niet zoals ik wilde. Ik voelde alsof ik mijn teamgenoten had laten vallen, alsof ik iedereen had laten vallen. Een penalty was alles wat van mij gevraagd werd om een bijdrage te leveren aan de ploeg. In mijn slaap benut ik nog een penalty, waarom nu dan niet? Sinds de misser gaat die vraag continu door mijn hoofd en het is met geen pen te beschrijven hoe dat voelt. Ik kan alleen maar sorry zeggen."

'Nog nooit zo trots gevoeld in Engels shirt'

Na zijn misser werd Rashford net als Sancho en Saka racistisch bejegend op sociale media. De opmerkingen werden hard veroordeeld door onder meer het Britse koningshuis, de Britse premier Boris Johnson en de Engelse voetbalbond. Twitter heeft al duizenden opmerkingen van het medium gehaald.

"Ik kan de kritiek op mijn prestaties altijd accepteren, want de penalty was niet goed genoeg, maar ik zal nooit sorry zeggen voor wie ik ben en waar ik vandaan kom", aldus Rashford. "Ik heb me nog nooit zo trots gevoeld als toen ik met de drie leeuwen op mijn borst speelde. Ik zag mijn familie ook midden in een massa van tienduizenden mensen zitten. Ik heb daar altijd van gedroomd."

"De berichten die ik vandaag heb ontvangen zijn hartverwarmend en de reacties van de mensen in Withington hebben me tot tranen geroerd. De gemeenschap die een arm om mij heen sloeg, houdt me nog altijd stevig vast. Ik ben Marcus Rashford, 23 jaar oud en een zwarte man van Withington en Wythenshawe uit Manchester-Zuid. Als ik niks anders heb, heb ik dat nog. Ik kom sterker terug. Wij komen sterker terug."