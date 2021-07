Björn Kuipers blijft mogelijk toch langer actief als scheidsrechter op internationaal niveau. De EK-finale van zondag tussen Italië en Engeland leek de laatste wedstrijd van de 48-jarige Oldenzaler op een eindtoernooi te zijn, maar hij heeft daar naar eigen zeggen nog geen besluit over genomen.

"Ik heb in veel kranten gelezen dat dit mijn internationale afscheid was", zei Kuipers maandag bij terugkeer op Schiphol. "Maar zover ben ik nog niet. Ik heb ook te maken met mijn thuissituatie natuurlijk. Ik ben al twaalf jaar op dit niveau actief en ermee bezig."

"Ik ga er even rustig over nadenken. De rest van dit 'Team Kuipers' wil sowieso wel door", aldus Kuipers, die ook in de finale van het EK werd geassisteerd door zijn vaste assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra. Hij wilde niet zeggen of het WK in Qatar van volgend jaar een doel voor hem is.

Op het WK mag maar één scheidsrechter per land fluiten. Als Kuipers zich kandidaat zou stellen, staat hij mogelijk de 38-jarige Danny Makkelie in de weg. Makkelie had bij het EK onder andere de leiding over de openingswedstrijd tussen Italië en Turkije en de halve finale tussen Engeland en Denemarken.

Björn Kuipers ontving na de EK-finale met zijn vaste assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra een medaille. Foto: Getty Images

Veel lof voor optreden Kuipers

De 48-jarige Kuipers kreeg veel lof toegezwaaid voor zijn optreden in finale van het EK, die Italië op een kolkend Wembley na het nemen van strafschoppen won van Engeland. De scheidsrechter trok zes gele kaarten in de eindstrijd.

De Oldenzaler had zijn wekker op de dag van de finale op 9.00 uur gezet, maar hij werd al om 5.23 uur wakker. "Ik had het gevoel dat er niets mis kon gaan. Ieder van ons was zo gefocust en zo geconcentreerd. Gelukkig zijn er geen momenten geweest waarin we cruciaal waren. Italië en Engeland hebben zich ook voortreffelijk gedragen."

Kuipers, Van Roekel en Zeinstra werden bij aankomst op Schiphol door de KNVB benoemd tot bondsridder. Het was voor het eerst in de geschiedenis dat een Nederlander de leiding had over een finale op een EK of WK.

"'Team Kuipers' is een geweldige ambassadeur van de KNVB en van de Nederlandse arbitrage", aldus de KNVB. "Door hun positieve houding en gedrag, toewijding en inzet zijn zij een voorbeeld voor hun collega-(assistent-)scheidsrechters."