Middenvelder Pedri van Spanje mag zich het grootste talent van het EK noemen. De speler van FC Barcelona, die afgelopen seizoen onder trainer Ronald Koeman een vaste waarde was bij de Catalaanse club, had in alle wedstrijden van Spanje op dit EK een basisplaats.

De Spanjaarden moesten het in de halve finales via strafschoppen afleggen tegen Italië, dat zondagavond de Europese titel pakte door ook Engeland in de eindstrijd met strafschoppen te verslaan.

De achttienjarige Pedri was tijdens het EK niet bepalend met doelpunten of assists, maar maakte wel indruk door zijn spelinzicht en nauwkeurigheid aan de bal.

Een groep van zestien waarnemers van de UEFA, onder wie Fabio Capello, Robbie Keane, David Moyes en de Nederlandse keeperstrainer Frans Hoek, wees Pedri aan als grootste talent van het EK. Hij volgt de Portugees Renato Sanches op, die de prijs vijf jaar geleden kreeg.

Pedri wordt qua spel vaak vergeleken met Andrés Iniesta, die jarenlang spelbepaler was in het Spaanse elftal. "Maar wat Pedri als achttienjarige op dit toernooi heeft laten zien, heeft niemand ooit gedaan", zei de Spaanse bondscoach Luis Enrique recent. "Zelfs Iniesta niet. Het is ongelooflijk, uniek."

Olympische Spelen volgende toernooi voor Pedri

Aan het drukke programma van Pedri komt maar geen einde, want de middenvelder reist nu naar Tokio om met de Spaanse ploeg mee te doen aan de Olympische Spelen. Afgelopen seizoen speelde hij al 52 wedstrijden voor Barcelona.

Trainer Koeman uitte vorige week zijn zorgen om het drukke programma van het toptalent. De voormalige bondscoach van Oranje noemde de olympische deelname van Pedri "te veel van het goede".

"Het is mijn persoonlijke mening, maar ik zie de Olympische Spelen als een toernooi waarbij het om atletiek en andere overige sporten gaat, en niet om voetbal", voegde hij daaraan toe.