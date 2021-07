Engelse en Italiaanse media komen maandag woorden tekort om het spectaculaire slot van de EK-finale op Wembley te duiden. Engeland verloor zondagavond op eigen veld na een zenuwslopende strafschoppenserie van 'La Squadra Azzurra'.

"So close", kopt The Guardian, met een foto van bondscoach Gareth Southgate die Bukayo Saka troost. "Het verhaal van Engeland is er één van spijt. Ondanks alle progressie en de steun van de hele natie achter dit sympathieke team, draaide het maar om één ding: het resultaat. Toen het erop aankwam en sportieve onsterfelijkheid lonkte, kwam Engeland pijnlijk tekort."

Engeland kende een droomstart van de finale door na twee minuten via Luke Shaw op voorsprong te komen. Leonardo Bonucci dwong met de gelijkmaker in de 67e minuut een verlenging af en uiteindelijk waren er strafschoppen nodig om een beslissing te brengen. Uitgerekend invallers Marcus Rashford, Jadon Sancho en Saka misten, waardoor 'The Three Lions' naast de eerste grote prijs sinds 1966 grepen.

"Saka verdient geen kritiek of scheldwoorden voor de moed die hij heeft getoond door die laatste penalty te nemen", schrijft de BBC. "In de tweede helft verloor Engeland aan kracht en was alle zelfverzekerdheid verdwenen. Zelfs Southgate was terughoudend om in te grijpen. Dit had een Engels feestje moeten zijn, maar de ambities van het land zijn op een hartverscheurende manier verwoest."

In alle Engelse media is er verder veel lof voor het EK dat Engeland achter de rug heeft. "Lions did us proud", kopt Metro. Toch is er ook kritiek op de rol van Southgate, die Rashford en Sancho twee minuten voor het verstrijken van de verlenging bewust inbracht om een strafschop te laten nemen.

"We hebben veel loftuitingen gehoord over de fatsoenlijke en intelligente Southgate, maar deze avond had weinig te maken met die kwaliteiten", schrijft The Sun. "Engeland leunde op oude kwaliteiten als lef en inzet, maar het was niet genoeg. Het eindigde zoals altijd: Engeland werd verslagen door een beter team."

'We hebben van de leeuwen puppy's gemaakt'

Italiaanse media zijn logischerwijs in extase door de zege op Engeland. Het is de tweede Europese titel voor de 'Azzurri', na eerder succes in 1968 en verloren EK-finales in 2000 en 2012.

"Football is coming home. Dat kunnen wij ook met recht zingen en schreeuwen, want voetbal hoort ook thuis in Italië", schrijft La Gazzetta dello Sport. "We hebben de Engelsen in hun huis eigen verslagen, voor 60.000 fans die 120 minuten lang uitzinnig waren. We hebben 'The Three Lions' getemd en in puppy's veranderd."

Veel Italiaanse media richten hun loftuitingen vooral op Roberto Mancini, die van Italië weer een team heeft gemaakt na het mislopen van het WK 2018. "Dit is het einde van een waanzinnige rit: van het niet kwalificeren voor het WK 2018, het dieptepunt, tot deze triomf op Wembley", aldus Corriere dello Sport.

"Na Spanje en België buigt ook Engeland voor dit Italië. Deze beker is voor Mancini, die een ongelooflijk sterke groep heeft gecreëerd. Zonder grote sterren in de selectie speelde Italië het beste voetbal van alle landen op het EK."

La Repubblica richtte zich niet alleen op de euforie bij Italië, maar ook op de rouwstemming in Engeland. "De Engelsen mochten even dromen van het doorbreken van het taboe dat 55 jaar heeft geduurd, maar zijn nu terug in wanhoop. Het is moeilijk voor te stellen dat ze snel weer zo'n kans zullen krijgen. Football is coming home blijft een droom, maar de realiteit is: Football's coming Rome."