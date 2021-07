Het belangrijkste feit is dat Italië Europees kampioen is, maar in de kantlijn zorgde het EK voor opmerkelijkere feiten, cijfers én tal van records. Een overzicht.

'Jonkie' Willems is record kwijt

Negen jaar lang mocht Jetro Willems zich de jongste speler ooit noemen op een EK, maar nu niet meer. De linksback was in 2012 18 jaar en 71 dagen toen hij met Oranje speelde tegen Denemarken. Het record van de nu clubloze 27-jarige Willems werd dit EK gebroken door de Engelsman Jude Bellingham (17 jaar en 349 dagen), waarna Polen met Kacper Kozlowski (17 jaar en 246 dagen) een nóg jongere speler liet invallen.

Kacper Kozlowski, de jongste EK-speler ooit. Kacper Kozlowski, de jongste EK-speler ooit. Foto: Pro Shots

Stekelenburg is Van der Sar voorbij

Maarten Stekelenburg was de oudste speler van alle EK-selecties en met zijn 38 jaar en 278 dagen tijdens de achtste finale tegen Tsjechië staat hij ook in de boeken als de oudste Oranje-speler ooit op een EK. De Ajax-doelman pakte het record af van Edwin van der Sar (37 jaar en 236 dagen). Stekelenburg is de op drie na oudste speler ooit op een EK, na de Hongaar Gábor Király (40 jaar en 86 dagen), de Duitser Lothar Matthäus (39 jaar en 91 dagen) en de Deen Morten Olsen (38 jaar en 308 dagen).

Maarten Stekelenburg, de oudste Oranje-speler ooit op een EK. Maarten Stekelenburg, de oudste Oranje-speler ooit op een EK. Foto: Pro Shots

Ook records voor Chiellini en Bonucci

Leonardo Bonucci (34 jaar en 71 dagen) is door zijn gelijkmaker tegen Engeland de oudste doelpuntenmaker ooit in een EK-finale. De Italiaanse verdediger schoot de West-Duitser Bernd Hölzenbein uit de boeken. Hölzenbein was 30 jaar en 103 dagen toen hij in 1976 scoorde tegen Tsjecho-Slowakije. Ook Bonucci's maatje achterin bij Italië, Giorgio Chiellini, is goed voor een leeftijdsrecord. Met 36 jaar en 331 dagen is hij de oudste aanvoerder ooit in een EK-finale. Het record stond op naam van landgenoot Gianluigi Buffon (34 jaar en 155 dagen) in de finale van het EK 2012.

Leonardo Bonucci en Giorgio Chiellini. Leonardo Bonucci en Giorgio Chiellini. Foto: ANP

Reeks records voor Ronaldo

De absolute recordspeler van dit EK is Cristiano Ronaldo. De 36-jarige Portugees, die dit toernooi vijf keer scoorde, was als eerste speler ooit trefzeker op vijf verschillende EK's. Met veertien doelpunten mag hij zich ook de speler noemen met de meeste EK-goals aller tijden, een record dat hij voor het toernooi nog deelde met Michel Platini (negen).

De benutte strafschop van Cristiano Ronaldo tegen Frankrijk. De benutte strafschop van Cristiano Ronaldo tegen Frankrijk. Foto: ANP

Jorginho in voetsporen Ronaldo en Van Aerle



De Italianen Jorginho en Emerson Palmieri gaan de boeken in als de dertiende en veertiende speler die in één jaar de Champions League winnen met hun club (Chelsea) en het EK met hun land. Ze treden in de voetsporen van toenmalig PSV'ers Berry van Aerle, Hans van Breukelen, Ronald Koeman, Wim Kieft en Gerald Vanenburg, die in 1988 de Europese titel veroverden met Oranje. Ook Ronaldo staat in het rijtje. Hij pakte vijf jaar geleden de 'dubbel' met Real Madrid en Portugal.

Jorginho met de beker. Jorginho met de beker. Foto: Getty Images

Penaltyprimeur voor Italië

Italië is het eerste land ooit dat twee strafschoppenseries wint op een EK. Op het WK werd dit al wel twee keer gepresteerd: door Argentinië in 1990 en door Kroatië in 2018.

Gianluigi Donnarumma pakt de penalty van Jadon Pickford. Gianluigi Donnarumma pakt de penalty van Jadon Pickford. Foto: Getty Images

Meer eigen goals dan in alle eerdere EK's bij elkaar

Het openingsdoelpunt van het EK was een eigen treffer van de Turk Merih Demiral en dat blijkt geen toeval. Nooit telde een EK zo veel eigen doelpunten (elf) als dit toernooi. Sterker, op de vijftien eerdere EK's bij elkaar waren minder eigen goals (negen) te bewonderen.

Merih Demiral werkt de bal in eigen doel. Merih Demiral werkt de bal in eigen doel. Foto: Getty Images

Tsjechië blijft rode lap voor Oranje

Op basis van de historie was te verwachten dat het Nederlands elftal de achtste finale tegen Tsjechië niet met elf spelers zou eindigen. Matthijs de Ligt werd de vierde Oranje-speler ooit met rood op een EK en saillant detail: altijd was Tsjechië (of Tsjecho-Slowakije) de tegenstander. In 1976 werden Willem van Hanegem en Johan Neeskens weggestuurd in de halve finale tegen de Tsjecho-Slowaken en in 2004 kreeg John Heitinga twee keer geel in de groepswedstrijd tegen Tsjechië.

Matthijs de Ligt verlaat het veld tegen Tsjechië. Matthijs de Ligt verlaat het veld tegen Tsjechië. Foto: ANP

Recordaantal missers vanaf 11 meter

Het EK is ook het toernooi geworden van de gemiste strafschoppen. Los van de strafschoppenseries werd acht keer gemist vanaf 11 meter en daarmee ging het record van het EK 2000 (vijf missers) eraan.