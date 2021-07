De vreugde bij de spelers van Italië is enorm, nu het land zich voor de tweede keer in de geschiedenis Europees kampioen mag noemen. 'La Squadra Azzurra' rekende zondag in de EK-finale na strafschoppen af met Engeland.

Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 1-1, waarna drie Engelsen (Marcus Rashford, Jadon Sancho en Bukayo Saka) misten in de penaltyserie. Namens de Italianen misten Andrea Belotti en Jorginho.

"We hebben het verdiend. Op onze leeftijd beseffen we wat we hebben gedaan", zei de 36-jarige aanvoerder Giorgio Chiellini, toen hij samen met collega-verdediger Leonardo Bonucci (34) voor de camera verscheen.

De twee zijn met Italië inmiddels al 34 wedstrijden ongeslagen. "We zeiden sinds eind mei al dat er iets magisch in de lucht hing. Dit maakt ongelooflijk veel emotie los. Laten we ervan genieten, dit is mooi", aldus Chiellini.

"Ondanks het vroege tegendoelpunt hebben we gedomineerd. En toen was 'Gigio' (keeper Gianluigi Donnarumma, red.) er tijdens de penalty's. We willen dit vieren met alle Italianen. Ze verdienen het."

'We zijn legendes geworden'

Bonucci genoot eveneens volop. "Holy shit. Dit is de beste avond uit mijn carrière. Het is een droom die uitkomt. We hebben een geweldige groep en zijn er gaandeweg in gaan geloven", zei hij.

"Beetje bij beetje kregen we vertrouwen en vanavond zijn we legendes geworden. We zien nu 58.000 teleurgestelde Engelse fans vertrekken. Italië heeft ze een lesje geleerd. Toen we werden uitgefloten tijdens de warming-up, zeiden we al dat dat pas het begin was."

Keeper Donnarumma was de held tijdens de penaltyserie door twee inzetten te stoppen. Na de finale werd hij uitgeroepen tot speler van het toernooi. "We waren buitengewoon en hebben geen moment opgegeven", aldus Donnarumma.

"We waren vanaf het begin goed en hebben een fantastisch team. We verdienen dit succes. Het vroege tegendoelpunt had ons van de wijs kunnen brengen, maar we blijven er altijd voor strijden."