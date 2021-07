De Engelse voetbalbond FA, prins William en premier Boris Johnson hebben maandag hun afschuw uitgesproken over online racisme tegenover meerdere Engelse spelers. Engeland verloor zondagavond de EK-finale van Italië na strafschoppen.

Drie zwarte spelers van het Engelse elftal (Marcus Rashford, Jadon Sancho en Bukayo Saka) misten tijdens de strafschoppenreeks, waarna racistische opmerkingen over de spelers op sociale media verschenen.

"De FA veroordeelt alle vormen van discriminatie ten zeerste en is geschokt door het online racisme gericht op sommige spelers van Engeland", staat in de verklaring van de voetbalbond.

"We kunnen niet duidelijker zeggen dat iedereen die dit soort walgelijk gedrag vertoont niet welkom is om het team te volgen. Wij zullen er alles aan doen om de spelers die hierdoor zijn getroffen te steunen, terwijl we aandringen op de zwaarst mogelijke straf voor iedereen die hiervoor verantwoordelijk is."

Prins William liet op Twitter van zich horen. "Ik ben ziek van de racistische bejegeningen van de Engelse spelers. Het is totaal onaanvaardbaar dat ze slachtoffer zijn van dit weerzinwekkende gedrag", schreef hij. "Het moet nu stoppen. Alle betrokkenen moeten ervoor verantwoordelijk worden gehouden."

Premier Johnson schreef: "De spelers verdienen het om te worden behandeld als helden en moeten niet racistisch worden bejegend op sociale media. De mensen die dit doen, moeten zich absoluut schamen."

Racisme is al langer een probleem

De Engelse ploeg zelf reageerde eveneens via Twitter. "We walgen ervan dat sommigen uit onze ploeg - die alles hebben gegeven om deze zomer dit shirt te mogen dragen - zijn onderworpen aan online discriminatie na de wedstrijd van vanavond. Wij staan achter al onze spelers."

In Engeland vormt racisme al langer een flink probleem. De clubs proberen het online racisme, dat al enkele jaren aan de gang is, aan te pakken met een campagne.

De voetbalautoriteiten stuurden begin dit jaar een open brief naar Facebook en Twitter, met de oproep om actie te ondernemen na een golf van racistische incidenten op sociale media.

Ook schakelden alle clubs uit Engeland hun accounts op Twitter, Facebook en Instagram dit jaar een paar dagen uit, om te benadrukken dat de platforms meer moeten doen tegen de digitale misdragingen.