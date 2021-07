Harry Kane was zichtbaar aangeslagen na de verloren penaltyreeks van Engeland tegen Italië in de finale van het EK. Door drie missers vanaf 11 meter op het eigen Wembley moeten de 'Three Lions' nog langer wachten op de eerste hoofdprijs sinds de wereldtitel in 1966.

"Ik kon niet meer geven dan dit, de jongens ook niet", waren de eerste woorden van Kane bij de BBC . "Een verloren penaltyreeks geeft het slechtste gevoel wat je je maar kunt bedenken. Het was niet onze avond, maar het was een fantastisch toernooi en we kunnen met opgeheven hoofd van het veld stappen."

"Dit gaat nog wel even pijn doen, maar we zijn op de juiste weg. Hopelijk kunnen we ons blijven ontwikkelen volgend jaar. Italië is een geweldige ploeg."

Na de snelle openingstreffer van Luke Shaw kwam Italië halverwege de tweede helft via Leonardo Bonucci op gelijke hoogte, waarna de teams ook in de verlenging niet tot scoren kwamen. In de beslissende strafschoppenreeks miste Engeland via Marcus Rashford (paal), Jadon Sancho (gered) en Bukayo Saka (gered) drie van de vijf pogingen en werd Italië voor het eerst sinds 1968 Europees kampioen.

"We kenden een perfecte start en vielen daarna misschien wat te ver terug", vond Kane. "Het is makkelijker om druk uit te oefenen op een ploeg en dat vast te houden, zoals Italië deed. Om eerlijk te zijn dacht ik dat we de wedstrijd redelijk onder controle hadden."

"Dit kan gebeuren, iedereen kan een penalty missen", vervolgde Kane. "We winnen en verliezen samen. Hier kunnen de jongens alleen maar van leren en het geeft ons ook motivatie voor het WK van volgend jaar. We zijn allemaal winnaars en dit zal waarschijnlijk voor de rest van onze carrière pijn doen, maar dit is ook voetbal."