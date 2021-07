De Italiaanse doelman Gianluigi Donnarumma is uitgeroepen tot beste speler van het EK. De keeper veroverde zondag de Europese titel met Italië, dat in de finale op Wembley na strafschoppen afrekende met Engeland.

Donnarumma eiste een heldenrol op in de strafschoppenreeks door twee penalty's van de Engelsen te stoppen. Hij keerde de pogingen van Jadon Sancho en Bukayo Saka. Marcus Rashford schoot zijn strafschop op de paal.

Bij Italië misten Andrea Belotti en Jorginho. Domenico Berardi, Leonardo Bonucci en Federico Bernardeschi waren wel trefzeker, waardoor 'La Squadra Azzurra' de penaltyserie met 3-2 won en voor de tweede keer Europees kampioen werd. In 1968 wonnen de 'Azzurri' het EK voor het eerst.

De 22-jarige Donnarumma is de opvolger van Antoine Griezmann, die met Frankrijk de finale verloor van Portugal op het EK van 2016.

Donnarumma is de eerste doelman die tot speler van het EK is uitgeroepen. Naast Griezmann ging de prijs, die in 1996 voor het eerst werd uitgereikt, eerder naar Matthias Sammer (1996), Zinédine Zidane (2000), Theodoris Zagorakis (2004), Xavi (2008) en Andrés Iniesta (2008).

De Gouden Schoen voor de topscorer van het EK ging naar Cristiano Ronaldo. Hij maakte vijf doelpunten en was goed voor één een assist. De Tsjech Patrik Schick scoorde ook vijf keer, maar verzorgde geen assist. Ronaldo had bovendien minder speelminuten dan Schick nodig om vijf doelpunten te maken: 360 minuten tegen 404 minuten.