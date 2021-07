De Italiaanse bondscoach Roberto Mancini kan zijn tranen niet in bedwang houden na het veroveren van de Europese titel met zijn ploeg. 'La Squadra Azzurra' rekende zondag in de finale op Wembley na strafschoppen af met Engeland.

Volg nieuws over het EK voetbal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom het EK voetbal

"We zijn dolblij nu. Dat is het enige wat telt", jubelde een geëmotioneerde Mancini na afloop van de wedstrijd. "De jongens zijn geweldig. Ik weet niet wat ik nog meer moet zeggen. Dit is belangrijk voor alle supporters."

Voor Italië begon de eindstrijd nog slecht, want Luke Shaw bracht de Engelsen al binnen twee minuten op voorsprong. De linksback maakte het snelste doelpunt ooit in een EK-finale.

Vervolgens namen de Italianen de regie over en gingen ze op jacht naar de gelijkmaker. Die werd halverwege de tweede helft gemaakt door Leonardo Bonucci. Daarna werd er zowel in reguliere speeltijd als in de verlenging niet meer gescoord, waardoor een strafschoppenreeks de beslissing moest brengen. Daarin was Italië met 3-2 de sterkste.

"Ze hebben een goede wedstrijd gespeeld", complimenteerde Mancini zijn ploeg. "We kregen weliswaar meteen een doelpunt tegen en hadden het moeilijk, maar daarna domineerden we de wedstrijd. We zijn blij dat we goed hebben gespeeld. Ik hoop dat de supporters nu feestvieren."

Italië veroverde voor de tweede keer de Europese titel. In 1968 wonnen de 'Azzurri' het EK voor het eerst.