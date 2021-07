Italië is zondag voor de tweede keer Europees kampioen geworden. De ploeg van bondscoach Roberto Mancini was in de finale in Londen na strafschoppen te sterk voor Engeland.

Engeland kende een droomstart op een kolkend Wembley, want Luke Shaw opende binnen twee minuten de score. Italië had het lang lastig ondanks het vele balbezit, maar kwam in de 67e minuut op gelijke hoogte via Leonardo Bonucci.

Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het nog steeds 1-1, waardoor er strafschoppen nodig waren. In de zenuwslopende serie werd de Italiaanse keeper Gianluigi Donnarumma de held door de beslissende strafschop van Bukayo Saka te stoppen.

Italië stond voor de vierde keer in de eindstrijd van het Europees kampioenschap en won voor de tweede keer. Ook in 1968 ging de titel naar de Italianen, die zondag hun ongeslagen reeks naar 34 duels tilden. Engeland stond voor het eerst in de EK-finale. De wereldtitel van 1966 blijft de enige grote prijs van 'The Three Lions'.

Het duel in Londen had ook nog een oranje tintje. Bjorn Kuipers (48) werd de eerste Nederlandse scheidsrechter bij een EK-of WK-finale en de oudste arbiter in de eindstrijd van het EK sinds 1972.

Shaw maakt snelste goal ooit in EK-finale

Met zo'n zestigduizend vooral Engelse fans op de tribunes van het iconische Wembley was de sfeer voor het eerste fluitsignaal van de finale al bijzonder. De Engelse bondscoach Gareth Southgate had zich aangepast aan de Italianen door rechtsback Kieran Trippier een basisplaats te geven ten faveure van de meer aanvallend ingestelde Bukayo Saka.

Trippier stond aan de basis van de openingstreffer, die al na 1 minuut en 56 seconden viel. De verdediger van Atlético Madrid gaf een puntgave voorzet op de andere back Shaw, die helemaal vrijstond bij de tweede paal en met links raak volleerde.

Het was de snelste treffer ooit in een EK-finale. De Spanjaard Jesús María Pereda was recordhouder met een doelpunt in de zesde minuut van de eindstrijd van 1964. Bovendien was het voor zestienvoudig international Shaw zijn eerste goal in het shirt van Engeland.

Italië stond voor het eerst in negentien wedstrijden op achterstand en het elftal van Mancini was in het eerste half uur geen schim van de sterke ploeg van eerder dit EK. Engeland had tactisch en fysiek de overhand en pas in het laatste kwartier voor rust namen de Italianen het initiatief over. Dat leverde één goede kans op; een afstandsschot van Federico Chiesa ging net naast.

Laatste vijf Europees kampioenen 2021: Italië

2016: Portugal

2012: Spanje

2008: Spanje

2004: Griekenland

Italië wordt steeds sterker

Italië werd in de tweede helft steeds sterker. De viervoudig wereldkampioen had ruim twee derde van het balbezit en kreeg kansen. Jordan Pickford stopte een schot van Lorenzo Insigne uit een moeilijke hoek en tikte even later met zijn linkerhand een goede inzet van Chiesa uit de doelmond.

Halverwege de tweede helft viel de verdiende gelijkmaker toch. Pickford redde bij een corner nog knap op een inzet van Insigne, maar had geen antwoord op de inzet van dichtbij van de 34-jarige Bonucci: 1-1.

De Italianen zetten door, maar de kansen bleven schaars. Het leverde voor de tweede EK-finale op rij een verlenging op en daarin hadden beide ploegen niet meer de energie of het vernuft om een winnende treffer te forceren.

In de tweede strafschoppenserie ooit in de eindstrijd van een EK - na de finale van 1976 tussen Duitsland en kampioen Tsjecho-Slowakije - misten Marcus Rashford en Jadon Sancho, die pas in de laatste minuut van de blessuretijd waren ingevallen. Pickford pakte vervolgens nog de penalty van Jorginho, maar door de misser van Saka was de titel alsnog voor Italië.