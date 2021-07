Luke Shaw heeft zondag het snelste doelpunt ooit in een EK-finale gemaakt. De Engelsman bracht zijn land in de eindstrijd tegen Italië al in de tweede minuut op voorsprong.

De 25-jarige Shaw rondde van dichtbij af uit een afgemeten voorzet van Kieran Trippier en bracht het Engelse publiek op Wembley al na 1 minuut en 57 seconden in extase.

Daarmee brak de verdediger van Manchester United, die zijn eerste interlandgoal (zestien interlands) maakte, het record van de Spanjaard Jesús María Pereda. Hij opende in de EK-finale van 1964 in de zesde minuut de score tegen de Sovjet-Unie (2-1-zege).

De treffer van Shaw was de op vier na snelste op een EK ooit. De Rus Dmitri Kirichenko scoorde in 2004 al na 1 minuut en 7 seconden tegen de uiteindelijke Europees kampioen Griekenland.

Twee van de vier goals die sneller vielen dan die van Shaw werden op het dit EK gemaakt. De Zweed Emil Forsberg vond na 1 minuut en 22 seconden het doel tegen Polen en de Deen Yussuf Poulsen scoorde na 1 minuut en 39 seconden tegen België.

De Pool Robert Lewandowski is met zijn doelpunt na 1 minuut en 40 seconden tegen Portugal op het EK van 2016 de nummer vier op de lijst.