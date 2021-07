67' GOAL Italië! 1-1



Engeland krijgt de rekening gepresenteerd voor het laffe verdedigen tegen Italië, want Leonardo Bonucci maakt van dichtbij de verdiende gelijkmaker! Een kopbal van Marco Verratti belandt in eerste instantie via de hand van doelman Jordan Pickford op de paal, maar in de rebound maakt Bonucci alsnog de 1-1. Engeland moet nu toch eens gaan aanvallen om niet overklast te worden door de steeds sterker wordende Italianen.