Italië en Engeland strijden zondagavond op Wembley om de Europese titel, die voor beide landen veel betekent. De Italianen werden in 1968 voor de eerste en tot dusver enige keer Europees kampioen, terwijl de Engelsen azen op de langverwachte eerste prijs sinds de wereldtitel in 1966.

21.00 uur, Wembley in Londen: Italië-Engeland

Ongeacht de afloop van de eindstrijd wordt er hoe dan ook geschiedenis geschreven. In de finale staan twee landen die in goede vorm zijn en hunkeren naar een prijs, waarbij vooral Engeland een einde kan maken aan een lange droogte.

Voor de Italianen zou drie keer scheepsrecht zijn: tijdens de laatste twee keer dat 'La Squadra Azzurra' in de EK-finale stond, in 2000 en 2012, werd verloren. Alleen in 1968 werd de titel gepakt. Wel gingen de Italianen in 1934, 1938, 1982 en 2006 met de wereldtitel aan de haal.

In Engeland kan het razend populaire lijflied It's Coming Home nog veel meer lading krijgen. 'The Three Lions' gingen sinds de wereldtitel van 1966 regelmatig ten onder aan de druk en stonden nooit meer in een finale, tot vandaag.

De wedstrijd op Wembley heeft voor Nederland een bijzonder tintje, want de UEFA stelde Björn Kuipers aan als scheidsrechter. Niet eerder stond de EK-finale onder leiding van een Nederlander.

Weetje over de wedstrijd: Statistisch gezien ziet het er slecht uit voor Engeland, dat alle vier ontmoetingen met Italië op een eindronde verloor. Op het EK van 1980 werd het 1-0 in de groepsfase, tien jaar later wonnen de Italianen op het WK de strijd om de derde plek (2-1). Op het EK van 2012 werden de Engelsen in de kwartfinales na penalty's uitgeschakeld door de 'Azzurri' en op het WK van 2014 was Italië in de poulefase met 2-1 te sterk.

Met nul overwinningen in vier ontmoetingen is Italië een van de twee angstgegners op een eindtoernooi voor de Engelsen, die ook tegen Brazilië al vier wedstrijden zonder zege zijn (één gelijkspel, drie nederlagen).

Spelers om in de gaten te houden: In de nadagen van zijn carrière kan Giorgio Chiellini een mooie prijs aan zijn palmares toevoegen. De Italiaanse verdediger is vandaag 36 jaar en 331 dagen oud en wordt de oudste aanvoerder ooit in een EK-finale. De oudste captain die de EK-trofee ooit omhoog hield was de Griek Theodoros Zagorakis, die in 2004 met 32 jaar en 251 een stuk jonger was dan Chiellini nu is.

Een grappig detail is dat het nieuwe Wembley bepaald geen onbekend terrein is voor Chiellini. Hij was er namelijk in 2007 al bij toen Engeland onder 21-Italië onder 21 (3-3) het eerste officiële duel was in het fameuze stadion.

Bij Engeland zijn veel ogen gericht op Harry Kane, die net als Chiellini de aanvoerdersband draagt. De topschutter van Tottenham Hotspur had tot deze zomer nog geen doelpunt gemaakt op een EK, maar was dit toernooi al vier keer trefzeker.

Kane heeft zicht op de topscorerstitel, die nu nog virtueel in handen is van Cristiano Ronaldo en Patrik Schick. Zij maakten allebei vijf goals. Bovendien kan hij de productiefste Engelsman op een EK worden sinds Alan Shearer, die vijfmaal scoorde tijdens de editie van 1996.