Volgens bondscoach Gareth Southgate van Engeland leeft zijn ploeg met veel vertrouwen toe naar de EK-finale van zondag tegen Italië. In de aanloop naar het treffen op Wembley van zondag heeft de Engelse ploeg een brief van koningin Elizabeth ontvangen.

"De waardering die het team nu krijgt, is fantastisch", zei Southgate zaterdag op een persconferentie. "We hebben brieven van de koningin en van de premier gekregen waarin ze ons veel succes wensen in de finale."

"De sfeer is momenteel buitengewoon, terwijl nog niet zo gek lang geleden de bevolking nogal apathisch reageerde op de nationale ploeg. Het is nu aan ons om dit EK een climax voor Engeland te geven."

Engeland moet zondag volgens de statistieken een klein wonder verrichten om Italië te verslaan. Engeland heeft bij een groot titeltoernooi nog nooit gewonnen van de 'Azzurri', die juist nu al 33 wedstrijden op rij ongeslagen zijn.

'Gaat erom dat we ons normale niveau halen'

Toch hoeft de wereldkampioen van 1966 volgens bondscoach Gareth Southgate niet boven zichzelf uit te stijgen om voor de eerste keer de Europese titel te veroveren. "Het gaat erom dat we eerst ons normale niveau halen. Dat is de sleutel tot succes", vervolgde Southgate.

"Veel ploegen presteren uitgerekend in een finale ondermaats. Je moet gewoon doen waar je goed in bent. Mijn spelers beseffen dat."

Als Engeland speelt zoals in de laatste EK-duels, waaronder een fraaie zege op aartsrivaal Duitsland in de achtste finales (2-0), komt het goed volgens Southgate. "We willen de beker thuisbrengen. We staan in de finale en we spelen om te winnen."

De EK-finale tussen Engeland en Italië begint zondag om 21.00 uur.