Giorgio Chiellini krijgt zondag de kans om op 36-jarige leeftijd eindelijk een hoofdprijs te pakken met de nationale ploeg. De aanvoerder van Italië heeft zijn ploeggenoten al een advies gegeven voor de finale tegen Engeland op Wembley.

Volg nieuws over het EK voetbal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom het EK voetbal

"We zullen moeten spelen met een koel hoofd en een warm hart", zei hij zaterdag op een persconferentie "Er zullen in de wedstrijd fases zijn dat we lef moeten tonen en er zullen fases zijn dat we onszelf moeten inhouden. We kunnen tegen Engeland niet negentig minuten lang domineren"

Chiellini speelde in 2012 al een EK-finale met Italië, maar ging toen kansloos met 4-0 onderuit tegen Spanje. De verdediger van Juventus moest die avond in Kiev al na twintig minuten geblesseerd naar de kant.

"Veel spelers krijgen nooit de kans om zo'n wedstrijd te spelen, dus het is een voorrecht dat ik morgen weer op het veld sta. Het is een finale en om die te winnen, zullen alle details moeten kloppen. Soms moet je het enthousiasme dan ook juist een beetje temperen."

'Voelde iets speciaals en magisch in de ploeg'

Dat Italië na het mislopen van het WK van 2018 nu zo goed voor de dag komt, is voor Chiellini geen verrassing. Bij de laatste oefenwedstrijd tegen Tsjechië (4-0) voelde hij dat er op het EK mooie dingen konden gaan gebeuren.

"Ik voelde vanaf dat duel iets speciaals en magisch in de groep. We kregen het gevoel dat we samen iets groots konden bereiken. De drie groepswedstrijden in Rome hebben ons daarna nog een extra impuls gegeven. Nu zijn we nog maar enkele centimeters verwijderd van het grote doel."

Volgens Chiellini zijn Italië en Engeland de terechte finalisten. "Het zijn de twee teams die het meest hebben laten zien. Engeland is in fysiek opzicht een sterk collectief en beschikt op alle plaatsen in het elftal over veel kwaliteit. Wij moeten proberen om hun sterke eigenschappen af te zwakken. Het vonnis ligt op het veld."