Aanvoerder Harry Kane durft hardop te dromen van de eerste EK-titel van Engeland. De Engelsen nemen het zondag in de finale van het EK op tegen Italië en kunnen voor het eerst sinds de wereldtitel in 1966 een hoofdprijs veroveren.

"Deze finale wordt de belangrijkste wedstrijd in mijn carrière tot nu toe", zegt Kane daags voor de EK-finale tegen de Engelse omroep Sky Sports. "Dat geldt waarschijnlijk ook voor alle andere spelers in onze selectie."

Engeland is al 55 jaar verstoken van een hoofdprijs. Het land, dat de bakermat van het voetbal is, werd in 1966 in eigen land wereldkampioen, maar verder dan de halve finales kwamen 'The Three Lions' sindsdien niet op een groot toernooi (1968 en 1996).

"We moeten deze kans om geschiedenis te schrijven met beide handen aangrijpen", aldus Kane op de site van de UEFA. "Het is een heel speciaal moment en als we het kunnen afmaken, zal dat voor altijd de geschiedenisboeken ingaan."

"Ik heb het eerder al gezegd: er bestaat niets mooiers dan je land de eindzege te schenken. Het kan alles overtreffen wat je op clubniveau kunt bereiken. En er is ook geen betere plaats om een tweede grote trofee te winnen dan op Wembley."

Harry Kane viert de 2-1-zege op Denemarken in de halve finale met zijn ploeggenoten op Wembley. Harry Kane viert de 2-1-zege op Denemarken in de halve finale met zijn ploeggenoten op Wembley. Foto: Getty Images

'Genoeg kwaliteiten in huis'

De 27-jarige Kane verwacht een zware wedstrijd tegen Italië, dat al 33 wedstrijden op rij niet verloren heeft en op dit EK pas drie doelpunten incasseerde. "Het is een sterke tegenstander. Zij weten ook wat het is om in finales te staan en toernooien te winnen. Maar we hebben genoeg kwaliteiten in huis om ze te verslaan."

Kane kende zelf een moeizame start van het toernooi, maar na een doelpuntloze groepsfase was hij al vier keer trefzeker in de knock-outfase, waaronder afgelopen woensdag in de halve finale tegen Denemarken. In de finale moet hij zien af te rekenen met de Italiaanse belagers Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci.

"Het zijn geweldige verdedigers die de wedstrijd goed kunnen lezen en alles uit de kast trekken voor de winst. Het zijn twee echte krijgers, dus ik verwacht een geweldige strijd. Daar speel ik voetbal voor. Als je de beste wilt zijn, moet je tegen de beste spelen en dat zal zondag het geval zijn."

De finale tussen Engeland en Italië begint zondag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Nederlandse scheidsrechter Björn Kuipers. Bij de eindstrijd zijn 66.000 toeschouwers welkom op Wembley.