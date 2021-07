De Engelse voetbalbond FA heeft een geldboete van 30.000 euro gekregen omdat een supporter met een laserpen in het gezicht van de Deense doelman Kasper Schmeichel scheen tijdens Engeland-Denemarken in de halve finales van het EK. Dat meldt de UEFA zaterdag.

Het voorval met Schmeichel op Wembley vond plaats toen de Deense keeper zich voorbereidde op een strafschop van Harry Kane in de 102e minuut van de verlenging. Scheidsrechter Danny Makkelie kende de discutabele penalty toe na een lichte overtreding op Raheem Sterling.

Het is niet duidelijk of de toeschouwer met de laserpen een Engelse supporter was. Omdat de Engelse voetbalbond de organisatie van de wedstrijd op Wembley in handen had, wordt die verantwoordelijk gehouden voor de wanordelijkheden. Het groene schijnsel van de laserpen was op televisiebeelden te zien.

Ondanks de laserpen keerde Schmeichel de matige inzet van Kane in de linkerhoek, maar in de rebound scoorde de Engelse aanvoerder alsnog. Door die winnende 2-1 plaatste Engeland zich voor het eerst in de historie voor de EK-finale, waarin Italië zondag om 21.00 uur de tegenstander is. De eindstrijd wordt gefloten door de Nederlandse scheidsrechter Björn Kuipers.

Naast voor het gebruik van de laserpen is de boete ook opgelegd voor het verstoren van het Deense volkslied en het afsteken van vuurwerk.

Voor gebruikers van de app: klik op de tweet om de video te openen.