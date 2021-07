Hongarije moet zijn komende twee thuisduels in een leeg stadion spelen. De UEFA heeft het Oost-Europese land vrijdag bestraft voor "discriminerend gedrag" van fans bij de drie EK-duels vorige maand.

Als Hongaarse fans zich de komende twee jaar weer misdragen, komt er nog een derde duel zonder fans bij. De Hongaarse voetbalbond moet bovendien een boete van 100.000 euro betalen en bij de komende duels een spandoek tonen met de tekst "#EqualGame".

De ethische commissie van de UEFA deed de afgelopen weken onderzoek naar misdragingen van Hongaarse fans bij de groepswedstrijden Hongarije-Portugal (0-3) en Hongarije-Frankrijk (1-1) in Boedapest en Duitsland-Hongarije (2-2) in München.

Zo zouden diverse Franse spelers racistisch zijn bejegend door Hongaarse supporters, die apengeluiden zouden hebben laten horen wanneer onder anderen Kylian Mbappé aan de bal was. Ook Karim Benzema zou verbaal het mikpunt zijn geweest.

Tijdens Duitsland-Hongarije waren talrijke uitingen van protest te zien tegen de recent aangenomen Hongaarse antihomowet. Volgens het Duitse Bild zouden Hongaarse ultra's voor de aftrap "Duitsland, Duitsland, homoseksuelen" gezongen hebben. Ook zouden twee Hongaarse supporters een homofoob spandoek hebben getoond.

Bij de achtste finale Nederland-Tsjechië (0-2) in Boedapest was er eveneens veel te doen over Hongaarse fans en de Hongaarse antihomowet. Bondsvoorzitter Csányi Sándor riep zijn landgenoten voor die wedstrijd in een open brief op om zich te gedragen.