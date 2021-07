Dat Engeland in de finale van het EK staat, is volgens verdediger John Stones voor een groot deel te danken aan bondscoach Gareth Southgate.

"Hij heeft van ons elftal een ongelooflijk uitgebalanceerd team gemaakt. Een van zijn grootste kwaliteiten is dat hij onder druk altijd rustig blijft", zei Stones vrijdag op een persconferentie. "Dat heeft een positieve uitwerking op ons."

Tegenstander Italië is echter nauwelijks te verslaan. De ploeg van bondscoach Roberto Mancini is al 33 wedstrijden op rij ongeslagen

"Defensief zijn ze goed georganiseerd en stabiel, voorin zijn ze gevaarlijk", aldus Stones. "Daarom staan ze ook in de finale. Beide teams verdienen het zondag op Wembley te staan. Ik hoop dat wij nu de beslissende stap kunnen zetten."

Engeland heeft het thuisvoordeel. "Dat er op Wembley gespeeld wordt, maakt het voor ons nog specialer", vervolgde Stones. "Hiervan konden we alleen maar dromen."

"We zijn tijdens het toernooi gegroeid; ik zag ons alleen maar beter worden. We hebben onszelf niet te veel onder druk gezet. Zo bereiden we ons ook op de finale voor; we laten ons niet gek maken. Het is een droomfinale, natuurlijk, maar het is nu ook weer niet dat ik er 's nachts wakker van lig."