Routiniers Leonardo Bonucci (34) en Giorgio Chiellini (36) zijn dit EK wederom van onschatbare waarde centraal in de defensie bij Italië. Bonucci kijkt uit naar de duels met de twintigers in de aanval van Engeland, dat zondag in Londen de tegenstander is in de finale.

"Wij oude mannen gaan het opnemen tegen een paar jonge jongens", verwees Bonucci vrijdag bij een persmoment naar Engelse aanvallers als Harry Kane (27), Raheem Sterling (26) en Bukayo Saka (19).

"We hebben op dit toernooi vaker tegen topaanvallers gespeeld, voor ons is dat een extra motivatie. Natuurlijk weten we dat Kane gevaarlijk is, dat bewijst hij al jaren. We gaan gewoon ons best doen hem van scoren af te houden."

Bonucci vindt het geen enkel probleem dat hij de finale op Wembley moet spelen, de thuishaven van tegenstander Engeland. "We schrikken er niet van dat zij thuis spelen", zei de speler van Juventus. "We willen er een mooie show van maken, de rest is bijzaak."

Er mogen zondag (aftrap 21.00 uur) waarschijnlijk zo'n 67.000 fans op Wembley zitten. Duizend supporters mogen onder strenge voorwaarden uit Italië komen om in het iconische stadion aanwezig te zijn.

"Het is mooi dat het stadion bijna vol zit", aldus Bonucci. "Het zullen voornamelijk Engelse fans zijn, maar dat doet niets af aan de sfeer die er zal heersen. We maken ons niet druk om dergelijke dingen. We willen genieten en een wedstrijd spelen die de mensen nog lang bij zal blijven. Dat is ons doel. Aan het einde zien we dan wel wie heeft gewonnen."