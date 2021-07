Engeland begint altijd als titelkandidaat aan een EK of WK, maar won tot op heden maar één internationaal toernooi. 52 jaar na het WK-succes in 1966 krijgt de voetbalgrootmacht zondag in de finale tegen Italië op Wembley de kans om eindelijk weer een prijs te winnen.

"Het nationale elftal stond lang bekend om zijn roemloze afgangen", zegt Lynsey Hooper, die voor de Premier League en de BBC podcasts maakt. "We hebben best wat goede elftallen gehad, maar ook met spelers zoals David Beckham, Steven Gerrard, Frank Lampard en Paul Scholes lukte het in het verleden nooit om te presteren. Er waren altijd wel incidenten en teleurstellingen."

De recentste teleurstelling dateert van 2016, toen Engeland in de achtste finales van het EK werd uitgeschakeld door IJsland en bondscoach Roy Hodgson vervolgens ontslag nam. Nadat Sam Allardyce werd aangesteld als zijn opvolger, maar net zo snel weer werd weggestuurd, kreeg de onervaren Gareth Southgate in het najaar van 2016 de kans. Hij was op dat moment nog bondscoach van Engeland onder 21 jaar.

"De aanstelling van Southgate was een schot in de roos. Hij heeft het elftal met wat trauma's af laten rekenen", vertelt Dan Bardell, die het Engelse elftal namens The Athletic op de voet volgt. "We verliezen ineens niet meer met penalty's en presteren tegenwoordig wél in knock-outduels. De ploeg vormt nu wél een hechte eenheid."

Engeland deed het in 2018 al naar behoren door voor het eerst sinds 1990 de halve finales van het WK te halen, al verloren 'The Three Lions' in Rusland na verlenging met 2-1 van Kroatië. "Toch was het de start van iets moois", zegt Bardell. "Vanaf toen geloofden de spelers ineens in zichzelf. Daar mogen we Southgate voor bedanken."

Hooper is het met Bardell eens. "Door de goede prestaties in Rusland groeide het vertrouwen in de bondscoach heel erg snel. Het geloof was er dat Engeland met hem door kon groeien en kon gaan presteren."

De Engelse bondscoach Gareth Southgate na de gewonnen halve finale tegen Denemarken. De Engelse bondscoach Gareth Southgate na de gewonnen halve finale tegen Denemarken. Foto: Getty Images

'De Engelse fans op Wembley kunnen het verschil maken'

In de groepsfase van het EK maakte Engeland nog geen geweldige indruk, maar de ploeg van Southgate kreeg geen enkel doelpunt tegen en had aan twee treffers genoeg om als groepswinnaar naar de achtste finales door te gaan. Na zeges op Duitsland, Oekraïne en Denemarken staat de ploeg aankomende zondag voor het eerst sinds 1966 in de finale van een internationaal eindtoernooi.

"De basis voor het succes is in de groepsfase gelegd. In de eerste drie duels waren we verdedigend al sterk, maar was het aanvallend wat stroef. Tegen Oekraïne en Denemarken liep het ook voorin goed", zegt Bardell. "Het is de verdienste van Southgate. De 26 spelers vechten allemaal voor hem en begrijpen wat hij wil."

Bardell plaatst wel de kanttekening dat het thuisvoordeel een factor in het succes kan hebben gespeeld. Engeland speelde zes van zijn zeven EK-duels op Wembley en ook de finale wordt zondag (aftrap 18.00 uur) in het iconische stadion in Londen afgewerkt.

"Het publiek staat tijdens de duels op Wembley vol achter Engeland. Toen ze tegen Denemarken achter kwamen was de aanwezigheid van zoveel thuissupporters heel erg belangrijk. Dat kan ook in de finale het verschil maken", aldus Bardell.

Hooper denkt niet dat Engeland heel erg in het voordeel zal zijn door het thuispubliek. "De beste wedstrijd van Engeland was uitgerekend in Rome, waar Oekraïne met 4-0 werd verslagen. Ik denk dat het zondag geen groot verschil gaat maken."

De Engelse spelers juichen na de winnende goal tegen Denemarken. De Engelse spelers juichen na de winnende goal tegen Denemarken. Foto: Getty Images