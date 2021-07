Scheidsrechtersbaas Dick van Egmond is vol van trots door de aanstelling van Björn Kuipers voor de EK-finale tussen Engeland en Italië. Kuipers is de eerste Nederlandse scheidsrechter die de eindstrijd van een EK of WK mag fluiten.

"Dit is helemaal fantastisch voor Björn en zijn team", aldus Van Egmond op de site van de KNVB. "Het is terecht dat ze deze kans krijgen. Na de Champions League-finale in 2014 voelt dit als de kroon op hun werk: een beloning voor tien jaar fluiten op het allerhoogste niveau."

De 48-jarige Kuipers wordt in Londen bijgestaan door zijn vaste assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra. De Duitser Bastian Dankert is videoscheidsrechter, bijgestaan door Pol van Boekel.

Kuipers kreeg eerder dit EK de leiding over Denemarken-België en Spanje-Slowakije in de poulefase. Daarna werd hij ook aangesteld bij de kwartfinale tussen Denemarken en Tsjechië.

Voor Kuipers is het al zijn vijfde - en hoogstwaarschijnlijk laatste - eindtoernooi, een record voor een Nederlandse scheidsrechter. De Oldenzaler debuteerde bij het EK van 2012 op het hoogste internationale podium en floot vervolgens ook op het EK van 2016 en de WK's van 2014 en 2018.

Björn Kuipers is de eerste Nederlander die een EK- of WK-finale mag fluiten. Foto: ANP

'Voor jonge scheidsrechters is dit een enorme stimulans'

Van Egmond benadrukt dat dit de eerste keer is dat een Nederlandse scheidsrechter mag fluiten bij een EK- of WK-finale. "Dat maakt het extra speciaal", vervolgde hij. "Voor jonge scheidsrechters is dit natuurlijk een enorme stimulans om zich te blijven ontwikkelen."

Kuipers heeft al wel ervaring met het fluiten van finales op een groot internationaal toernooi. Hij had dus al eens de leiding bij de eindstrijd van de Champions League (2014) en daarnaast bij de Europa League (2018) en de Confederations Cup (2013).

Net als Kuipers schopte ook Danny Makkelie het tot de slotweek van het EK. De arbiter uit Dordrecht, die zijn debuut maakte op een eindtoernooi, floot woensdag de halve finale tussen Engeland en Denemarken. De Nederlandse scheidsrechters profiteerden van de vroege uitschakeling van Oranje, dat al strandde in de achtste finales.

De EK-finale tussen Engeland en Italië wordt zondag op Wembley gespeeld. De aftrap is om 21.00 uur.