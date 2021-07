Roberto Martínez wil zijn contract als bondscoach van België uitdienen. De 47-jarige Spanjaard ligt bij de Belgische voetbalbond nog vast tot en met het WK van volgend jaar in Qatar, waarvoor de 'Rode Duivels' zich nog wel moeten zien te plaatsen.

Het EK liep voor de Belgen uit op een teleurstelling. De ploeg van Martínez werd in de kwartfinales uitgeschakeld door Italië (1-2).

"De teleurstelling na het verloren duel met Italië was groot, maar de focus ligt nu al op de WK-kwalificatiewedstrijden van september en de Final Four van de Nations League een maand later", zei Martínez.

"Pas als ik het gevoel heb dat ik niets meer kan bijdragen, zal ik vertrekken", vervolgde hij. "Ook mijn werk als technisch directeur zet ik voort. Dat is het plan."

Eerder maakte de Belgische bond al bekend dat de uitschakeling in de kwartfinales van het EK geen aanleiding was om Martínez kritisch te evalueren. "Er is geen enkele reden om de staf te wijzigen", zei voorzitter Peter Bossaert zondag.

Martínez is sinds 2016 bondscoach van België. Hij verlengde vorig jaar zijn contract tot en met eind 2022.