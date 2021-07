Stanislav Cherchesov is niet langer bondscoach van Rusland. De 57-jarige trainer moet het veld ruimen nadat hij met zijn land op het EK al in de groepsfase was gesneuveld.

Cherchesov was sinds 2016 bondscoach van Rusland. Op het WK van 2018 loodste hij het gastland naar de kwartfinales, waarin pas na strafschoppen werd verloren van Kroatië. Een ronde eerder werd Spanje verrassend uitgeschakeld.

Op het EK vielen de prestaties van Rusland echter tegen. In de groepsfase werd alleen gewonnen van Finland, maar door nederlagen tegen België en Denemarken was dat niet genoeg voor een plaats in de knock-outfase.

Volgens de Russische bond is in goed overleg besloten om niet met elkaar verder te gaan. "We beginnen nu aan onze zoektocht naar een trainer die de ploeg naar het WK van 2022 in Qatar kan loodsen", zegt voorzitter Alexander Dyukov donderdag.

Cherchesov maakte direct na de uitschakeling nog geen aanstalten om weg te gaan. Op zijn persconferentie na de nederlaag tegen Denemarken liet hij weten zijn ploeg flink te willen verversen richting het WK in Qatar, maar daar krijgt hij de kans dus niet meer voor.