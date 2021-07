De UEFA is een onderzoek gestart naar een laserpen die in het gezicht van Kasper Schmeichel scheen tijdens de halve finale van het EK tegen Engeland. Dat gebeurde toen de Deense keeper klaarstond voor de penalty van Harry Kane in de verlenging.

Op tv-beelden is te zien dat er een groen licht op het gezicht van Schmeichel scheen. Vermoedelijk is dat het werk van een Engelse supporter die vanaf de tribune op Wembley probeerde de keeper uit zijn concentratie te halen.

Desondanks keerde Schmeichel de penalty, maar in de rebound werd hij alsnog geklopt. Engeland won daardoor met 2-1 en plaatste zich voor de EK-finale van zondag tegen Italië.

Scheidsrechter Danny Makkelie maakte melding van het incident. Volgens Engelse media riskeert de Engelse voetbalbond FA een boete van 8.000 euro.

Daarnaast stelde de UEFA nog twee aanklachten op wegens wangedrag van Engelse fans. Zo werd er vuurwerk afgestoken en werd vlak voor de aftrap het Deense volkslied verstoord.

Engeland speelt zondag ook de finale op Wembley. Vanwege coronamaatregelen zijn er slechts duizend uitsupporters uit Italië welkom. Zij mogen na een negatieve test twaalf uur in Londen blijven en moeten bij terugkomst in eigen land vijf dagen in quarantaine.

Voor gebruikers van de app: klik op de tweet om de video te openen.