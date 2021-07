Harry Kane kwam woensdagavond in de halve finale van het EK tegen Denemarken (2-1) met de schrik vrij na zijn gemiste penalty in de verlenging. De aanvoerder van Engeland, die in de rebound alsnog scoorde en zijn ploeg naar de eindstrijd schoot, beseft dat hij mazzel heeft gehad.

"Ik koos een duidelijke hoek, maar het was niet de beste penalty die ik ooit heb genomen", erkende matchwinner Kane na de wedstrijd op Wembley. "Soms mis je en komt de bal toch nog in je voeten terecht. Gelukkig gebeurde dat dit keer ook."

De 27-jarige Kane mocht aanleggen van 11 meter na een vermeende overtreding op Raheem Sterling, die licht werd getoucheerd in het strafschopgebied. Doelman Kasper Schmeichel hield de bal knap tegen, maar was in de rebound alsnog kansloos.

"Op het moment zelf vond ik het ook een penalty, al heb ik het nog niet teruggezien", zei Kane over de discutabele strafschop. "Ik vind dat ik in de tweede helft al een penalty verdiende. Dat hoort ook bij voetbal; soms valt het je kant op en soms niet."

Harry Kane zag zijn strafschop gekeerd worden, maar de spits werkte in de rebound alsnog binnen. Foto: Getty Images

Southgate is 'ongelooflijk trots' op spelers

In de eerste wedstrijden van het EK kreeg Kane nog de nodige kritiek te verwerken, maar de spits van Tottenham Hotspur staat dit toernooi inmiddels op vier doelpunten. Een treffer in de finale is zondag genoeg voor de aanvoerder van Engeland om zich tot gedeeld topscorer te kronen op het EK.

Bondscoach Gareth Southgate is net als Kane opgelucht dat zijn misser van 11 meter Engeland niet duur is komen te staan. "Er is niemand die ik liever achter die bal had zien staan dan Harry, maar hij stond tegenover een geweldige keeper. Gelukkig is de penalty nu niet meer van belang."

"Ik ben zo ongelooflijk trots op de spelers", vervolgde Southgate. "Het was geweldig om deel uit te maken van deze avond. De fans waren ongelooflijk. Ik denk niet dat ik ze eerder zo luid voor hun land heb gehoord op het nieuwe Wembley."

In de finale wacht Engeland zondag een kraker tegen Italië, dat dinsdagavond Spanje uitschakelde na strafschoppen. "We moeten eerst genieten van deze finaleplaats en daarna wacht ons nog één gigantische horde om te nemen. Italië vind ik al jaren een heel goed team. Het wordt geweldig om naar die wedstrijd toe te leven."