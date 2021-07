Denemarken beleefde het beste EK sinds 1992, maar de teleurstelling is groot na het mislopen van de finale. Bondscoach Kasper Hjulmand hoopt dat zijn ploeg het verlies tegen Engeland, dat woensdagavond met dank aan een discutabele penalty na verlenging met 2-1 te sterk was, snel kan relativeren.

"We hebben tot het laatste moment alles gegeven. Op dit moment is iedereen ongelooflijk teleurgesteld. Maar ik denk niet dat het lang zal duren voordat we dit in perspectief plaatsen en kunnen zeggen: we hebben een poging gewaagd en we zijn er zeker van dat we het weer kunnen", aldus Hjulmand.

Denemarken kwam na een half uur nog wel verrassend op voorsprong in Londen door een schitterende vrije trap van Mikkel Damsgaard, maar amper tien minuten later stond het al 1-1 door een eigen doelpunt van aanvoerder Simon Kjaer.

De wedstrijd werd uiteindelijk pas in de verlenging beslist na een discutabele penalty: scheidsrechter Danny Makkelie wees naar de stip nadat Raheem Sterling licht getoucheerd werd in het strafschopgebied. Harry Kane stuitte van 11 meter op doelman Kasper Schmeichel, maar benutte de rebound wel.

"De penalty is natuurlijk het beslissende moment in de wedstrijd geweest", zei Hjulmand. "Anders was het 1-1 gebleven en wie weet wat er dan was gebeurd? De strafschop had nooit toegekend mogen worden en dat irriteert me op dit moment. Een wedstrijd verliezen is één, maar op deze manier is wel heel bitter."

De spelers van Denemarken bedanken het publiek na het bittere verlies tegen Engeland in de halve finales van het EK. De spelers van Denemarken bedanken het publiek na het bittere verlies tegen Engeland in de halve finales van het EK. Foto: Getty Images

Aanvoerder Kjaer: 'Het was een geweldig avontuur'

Toch kan Denemarken terugkijken op een uitstekend EK, dat op dramatische wijze begon door de hartstilstand van de inmiddels herstelde Christian Eriksen in de openingswedstrijd tegen Finland (0-1). De Denen verloren ook het tweede groepsduel met België, maar plaatsten zich toch voor de knock-outfase en knokten zich via Wales en Tsjechië naar de laatste vier.

De laatste keer dat Denemarken de halve finales bereikte, was in 1992. Toen werd ook de titel veroverd. "Het is moeilijk geweest om het allemaal op ons in te laten werken, maar het was een geweldig avontuur waar ik nooit op had durven hopen", zegt aanvoerder Kjaer. "Ik ben daarom trots, maar de teleurstelling dat we het niet tot de finale hebben geschopt overheerst."

Doelpuntenmaker Damsgaard heeft nog tijd nodig om trots te kunnen zijn op dit EK. "Ik sta nu met een leeg gevoel in mijn lichaam, zo teleurgesteld ben ik. We hebben het hele toernooi echt alles gegeven, dus dan is het wrang om hier na zo'n wedstrijd met lege handen te staan."

Engeland bereikte voor het eerst in de historie de finale van het EK en wacht zondag op Wembley een krachtmeting met Italië. 'La Squadra Azzurra' rekende dinsdagavond na penalty's af met Spanje.