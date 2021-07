Raheem Sterling vindt het terecht dat hij in de verlenging van Engeland-Denemarken een strafschop kreeg nadat hij werd aangetikt door Joakim Maehle. Harry Kane miste aanvankelijk de inzet vanaf 11 meter, maar in rebound schoot de aanvoerder Engeland alsnog naar de eerste EK-finale in de historie.

"Ik liep het strafschopgebied binnen en hij stak zijn rechterbeen uit, waarna hij mijn been aantikte. Wat mij betreft is het dus een penalty", zei Sterling na afloop van de halve finale voor de camera van de BBC.

De 26-jarige Sterling haalde in de 102e minuut bij een 1-1-stand de achterlijn en dribbelde in de doelmond langs de Deense linksachter Maehle, die de aanvaller van Manchester City vervolgens licht toucheerde. Sterling ging gretig tegen de grond en de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkelie wees resoluut naar de stip, vanwaar Kane in tweede instantie raak schoot voor de winnende 2-1.

Sterling erkent dat het niet vanzelf ging bij Engeland. "We moesten diep gaan", aldus de buitenspeler. "Het was de eerste keer op dit toernooi dat we een doelpunt moesten incasseren en we hebben een goede spirit getoond om terug te komen in de wedstrijd. We wisten dat - met de vorm, de agressie en kracht die we hadden - we ze zouden slopen."

Na de openingstreffer van Denemarken uit een vrije trap van Mikkel Damsgaard na een half uur spelen kwam Engeland binnen tien minuten door een eigen doelpunt van de Deense aanvoerder Simon Kjaer alweer langszij. Pas in de verlenging drukte de ploeg van bondscoach Gareth Southgate de dominantie uit in de score.

Engeland neemt het zondag in de finale op tegen Italië, dat dinsdag na strafschoppen te sterk was voor Spanje. De eindstrijd wordt ook op het iconische Wembley gespeeld en begint om 21.00 uur.