Engeland heeft woensdag voor het eerst in de historie de finale op het EK bereikt. De Engelsen waren op Wembley na verlenging met 2-1 te sterk voor Denemarken, nadat het duel na negentig minuten nog in 1-1 was geëindigd.

Denemarken ging in de eerste helft nog verrassend aan de leiding door een rake vrije trap van Mikkel Damsgaard. Een eigen doelpunt van Simon Kjaer bracht de ploeg van bondscoach Gareth Southgate snel langszij, waarna er niet meer gescoord werd in de reguliere speeltijd. In de verlenging miste aanvoerder Harry Kane een strafschop, maar in de rebound schoot hij wel de winnende 2-1 binnen.

Het is voor het eerst in de historie dat Engeland de finale op het EK bereikt. Tot dusver strandden de 'Three Lions' twee keer in de halve finales, waaronder op het EK van 1996 in eigen land. Toen miste Southgate als speler de beslissende strafschop tegen de latere Europese kampioen Duitsland. Engeland werd in 1966 wel een keer wereldkampioen.

Voor Denemarken komt er een einde aan een veelbewogen EK. De Deense ploeg werd in de eerste groepswedstrijd tegen Finland opgeschrikt door een hartstilstand van Christian Eriksen, die op het veld succesvol werd gereanimeerd en het naar omstandigheden goed maakt. De ploeg van bondscoach Kasper Hjulmand herpakte zich in het vervolg en noteerde de beste prestatie op een EK sinds de verrassende Europese titel in 1992.

Engeland-Denemarken werd gefloten door Danny Makkelie, die zijn vierde en laatste duel op dit EK leidde. Björn Kuipers is volgens verschillende media de scheidsrechter in de finale, maar dat moet de Europese voetbalbond UEFA nog officieel bekend maken.

Engeland neemt het in de eindstrijd op tegen Italië, dat dinsdag in de andere halve finale in Londen na strafschoppen te sterk was voor Spanje. De Italianen kunnen na 1968 voor de tweede keer in de historie Europees kampioen worden. De finale wordt zondag ook op Wembley afgewerkt en begint om 21.00 uur.

Engeland verrassend op achterstand

Voor 66.000 toeschouwers begon Engeland fanatiek aan de wedstrijd en drukte het Denemarken achteruit. Het overwicht leverde echter weinig kansen op voor de Engelsen. Alleen Raheem Sterling dook een keer gevaarlijk op in het strafschopgebied, maar hij produceerde een slap rollertje.

Denemarken was na een kwartier spelen de zenuwen de baas en beet vanaf dat moment wat meer van zich af. Na pogingen van Pierre-Emile Højbjerg (recht op doelman Jordan Pickford) en Damsgaard (net naast) werd het zelfs 0-1. Damsgaard knalde een vrije trap van ongeveer 25 meter op fraaie wijze in het doel, al ging Pickford niet helemaal vrijuit.

Engeland leek even van slag, maar repareerde de schade al snel. Nadat Sterling een enorme mogelijkheid had gemist - hij schoot van dichtbij recht op keeper Kasper Schmeichel - gleed een minuut later Kjaer een voorzet van Bukayo Saka in eigen doel voordat Sterling binnen kon tikken: 1-1.

Engeland liet grote kansen liggen na rust. Engeland liet grote kansen liggen na rust. Foto: Getty Images

Spel golft op en neer na rust

In de tweede helft deden beide teams vanaf de aftrap niets voor elkaar onder en golfde het spel bij vlagen op en neer. Engeland was wel al snel dicht bij de 2-1. Schmeichel redde knap op een kopbal van Harry Maguire uit een vrije trap en Mason Mount mikte in kansrijke positie in de handen van Schmeichel.

Richting het einde van de reguliere speeltijd zette Engeland een serieus slotoffensief in, zonder echt grote kansen te krijgen. Denemarken hield vooral de rijen gesloten en daardoor was een verlenging onontkoombaar op het kolkende Wembley.

Ook in de eerste helft van die verlenging nam Engeland het voortouw en stond Denemarken zwaar onder druk. Het leidde in de 102e minuut tot een penalty voor Engeland. Joakim Maehle trok aan de noodrem bij Sterling en scheidsrechter Makkelie wees resoluut naar de stip.

Aanvoerder Kane nam zijn verantwoordelijkheid en legde aan vanaf 11 meter, maar zijn slappe inzet in de linkerhoek was een eenvoudige prooi voor Schmeichel. In de rebound schoof de spits de bal alsnog in een leeg doel binnen, waardoor Engeland nog altijd hardop mag dromen van de eerste Europese titel uit de geschiedenis.