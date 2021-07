Er mogen zondag alsnog duizend voetbalfans uit Italië aanwezig zijn bij de EK-finale in Londen, waarin het Italiaans elftal speelt. Volgens de Italiaanse voetbalbond is daarover een afspraak gemaakt met de Britse autoriteiten.

Vanwege de coronamaatregelen is het voor supporters van buiten Engeland normaal gesproken bijna onmogelijk een wedstrijd in de Engelse hoofdstad bij te wonen.

De Italianen en Spanjaarden die bij de halve finale tussen de landen dinsdag wel op Wembley waren, wonen in Groot-Brittannië. Italië won na strafschoppen en plaatste zich zo voor de finale.

De duizend Italianen die nu wel toegang tot Engeland krijgen, vliegen met chartervluchten uit Rome en Milaan richting Londen. Ze zullen zich daar aan zeer strenge maatregelen moeten houden.

Zo mogen ze niet langer dan twaalf uur in Engeland blijven en moeten ze daarnaast voor vertrek een coronatest ondergaan en bij terugkomst vijf dagen in quarantaine.

Het is nog niet bekend tegen wie Italië het opneemt in de finale. De tegenstander daarin is Engeland of Denemarken, die woensdag tegenover elkaar staan op Wembley in de tweede halve finale.