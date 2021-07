De Spaanse bondscoach Luis Enrique is na het mislopen van de EK-finale "niet droevig gestemd". De Spanjaarden, die zowel in 2008 als 2012 de Europese titel veroverden, verloren na strafschoppen van Italië en Enrique nam zijn verlies.

"Voor mij was dit geen droevige avond; je moet weten hoe je moet winnen en weten hoe je moet verliezen. In de kwartfinale waren we erg blij met de penalty's, nu was het pijnlijker", aldus de 51-jarige bondscoach.

"Als er één team was dat wilde winnen, dan was dat Spanje. Italië was fysiek minder dan wij, dat kon je zien. We hebben tot het einde geprobeerd om de wedstrijd te beslissen, maar dat is niet gelukt."

Enrique is trots op wat zijn ploeg heeft laten zien tijdens het EK, zeker gezien de bewogen voorbereiding op het toernooi, waarbij coronaperikelen een voorname rol speelden.

"Ik kan niemand iets verwijten", zei hij. "We verlaten het toernooi met het gevoel dat we goed hebben gespeeld en dat we tot de beste ploegen van dit EK werden gerekend."

Álvaro Morata was een van de Spanjaarden die misten. Álvaro Morata was een van de Spanjaarden die misten. Foto: Getty Images

'Weet niet waarom sommigen huilden'

Enrique vond het bijzonder om te zien dat sommige spelers hun emoties niet de baas waren. "Ik weet niet waarom sommige spelers huilden. We moeten de jonge spelers leren om een nederlaag te accepteren, de tegenstander te feliciteren en om niet te huilen", aldus de coach.

"Ik geef dit EK een 9; het was ons doel om een hecht team te vormen en ik denk dat we dat hebben bereikt. Deze ploeg is ontzettend gegroeid en we moeten met opgeheven hoofd verder."

Italië staat in de eindstrijd tegenover Engeland of Denemarken, die elkaar woensdagavond eveneens op Wembley treffen. Ook dat halvefinaleduel begint om 21.00 uur.