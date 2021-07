Bondscoach Roberto Mancini haalde dinsdagavond opgelucht adem nadat Italië zich op Wembley via een penaltyserie voor de finale van het EK had geplaatst. De 56-jarige Italiaan erkent dat zijn ploeg tegen Spanje niet de beste versie van zichzelf liet zien.

"Een penaltyserie is altijd wreed. We speelden tegen een zware tegenstander die goed voor de dag kwam. We speelden niet zoals we dat kunnen, maar we bleven wel vechten", zei Mancini in eerste reactie bij RAI Sport.

Spanje had het betere van het spel, maar het was Italië dat een kwartier na rust op voorsprong kwam via Federico Chiesa. Invaller Álvaro Morata, die verrassend op de bank begon, bezorgde Spanje tien minuten voor tijd nog een verlenging.

"Met die tactische wijziging voorin bezorgden ze ons problemen", aldus Mancini. "We wisten van tevoren dat Spanje een meester is in het positiespel en dat ze het ons daarmee moeilijk zouden maken, maar we moesten ons aan hen aanpassen en knokken. Dat hebben we gedaan."

Door missers van Dani Olmo en Morata in de beslissende penaltyserie trok Italië aan het langste eind en kan 'La Squadra Azzurra' zich opmaken voor de vierde EK-finale in de historie. In de eindstrijd wacht zondag op Wembley een krachtmeting met Engeland of Denemarken, drie jaar na het mislopen van het WK 2018.

"De credits zijn voor mijn spelers, want zij geloofden drie jaar geleden al dat dit haalbaar zou zijn. Maar het is nog niet klaar. We moeten onze overgebleven krachten bundelen en ons voorbereiden op de finale", aldus Mancini.