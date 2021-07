Italië heeft zich dinsdag voor de vierde keer geplaatst voor de finale van het EK. De ploeg van bondscoach Roberto Mancini won in een enerverende halve eindstrijd na penalty's van Spanje en bleef voor de 33e wedstrijd op rij ongeslagen.

Na de reguliere speeltijd en de verlenging stond het 1-1 op Wembley. Federico Chiesa zette Italië in de zestigste minuut op voorsprong, waarna invaller Álvaro Morata Spanje tien minuten voor tijd op gelijke hoogte bracht.

In de strafschoppenserie miste Morata de vierde Spaanse penalty, waarna Jorginho Italië naar de eindstrijd schoot.

De Italianen nemen het zondag in de finale op Wembley op tegen Engeland of Denemarken. Die twee ploegen spelen woensdagavond de tweede halve finale in Londen.

Italië won de Europese titel alleen in 1968. 'La Squadra Azzurra' verloor de finale van het EK in 2002 en 2012. Negen jaar geleden was Spanje in die laatste eindstrijd in Kiev met 4-0 te sterk.

Álvaro Morata mist zijn penalty, de beslissing in de wedstrijd. Álvaro Morata mist zijn penalty, de beslissing in de wedstrijd. Foto: Getty Images

Italië komt voor rust maar tot één schot

Italië kende een prima start op het met 60.000 fans gevulde Wembley, maar Spanje nam al snel het initiatief over. De ploeg van Enrique had in de eerste helft 66 procent van het balbezit en kreeg ook een paar prima kansen, maar die waren niet besteed aan het aanvalstrio Mikel Oyarzabal, Ferran Torres schoot en Dani Olmo.

Italië kwam voor rust maar tot één schot op doel, maar die poging leverde wel bijna de openingstreffer op. Emerson Palmieri, als linksback de vervanger van de geblesseerde uitblinker Leonardo Spinazzola, knalde op de bovenkant van de lat.

Vanaf het eerste fluitsignaal van de tweede helft kwam de topper echt los. Het spel golfde op en neer en het regende kansen. De Spaanse aanvoerder Sergio Busquets had de 0-1 op zijn schoen, maar de middenvelder mikte uit stand rakelings over.

Na een uur was het aan de andere kant wel raak. Na een echte Italiaanse counter kwam de bal via spits Ciro Immobile bij Chiesa en de buitenspeler van Juventus tekende met een gekruld schot in de verre hoek voor de fraaie openingstreffer.

Federico Chiesa maakte de openingstreffer op Wembley. Federico Chiesa maakte de openingstreffer op Wembley. Foto: Getty Images

Invaller Morata held en schlemiel bij Spanje

Enrique bracht na de 1-0 met Morata en Gerard Moreno twee echte spitsen en die ingreep sorteerde effect. Uitgerekend Morata, die de afgelopen weken ontzettend veel kritiek over zich heen kreeg, maakte in de tachtigste minuut de gelijkmaker na een combinatie met Dani Olmo door het hart van de Italiaanse defensie.

De zesde EK-treffer uit de carrière van Morata, waarmee hij nu alleen Spaans recordhouder is, leverde een verlenging op. Daarin was de eerste grote kans opnieuw voor Morata, maar de geboren Madrileen profiteerde niet van een foutje van keeper Gianluigi Donnarumma bij een vrije trap van uitblinker Dani Olmo.

Italië werd gedwongen om vooral te verdedigen, al werd een goal van invaller Domenico Berardi in de 110e minuut nog wel (terecht) afgekeurd vanwege buitenspel.

Strafschoppen moesten daardoor de beslissing brengen. Manuel Locatelli en Dani Olmo misten de twee eerste penalty's, waarna Morata de schlemiel werd. Donnarumma pakte de strafschop van de Spaanse spits en zag Jorginho vervolgens wel raak schieten.