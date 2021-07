Harry Kane heeft veel respect voor hoe Denemarken zich op het EK na een vreselijke start van het toernooi heeft opgericht, maar de aanvoerder van Engeland heeft vertrouwen dat zijn ploeg deze week in Londen Engelse voetbalgeschiedenis kan schrijven.

Volg nieuws over het EK voetbal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom het EK voetbal

De Deense keeper Kasper Schmeichel deelde dinsdag op een persconferentie een klein plaagstootje uit aan de tegenstander van woensdag in de halve finales.

"Is de Europese titel ooit thuisgekomen?", verwees de doelman van Leicester City naar het liedje Three Lions (met als songtekst: "Football's coming home") dat bij het EK van 1996 populair werd bij Engelse fans. "Volgens mij is Engeland nog nooit Europees kampioen geworden."

Kane kon Schmeichel een twee uur later bij de Engelse persconferentie alleen maar gelijk geven. "Het klopt wat Kasper zegt, het is ons nog nooit gelukt op een EK", zei de spits van Tottenham Hotspur. "Maar we staan er nu heel goed voor, we zijn twee duels van de titel en hebben echt een geweldige kans om het dit jaar te doen. Al denken we absoluut niet te makkelijk over deze wedstrijd tegen Denemarken."

Kane is op dit EK onder de indruk geraakt van de Deense ploeg. De Scandinaviërs verloren hun eerste twee wedstrijden, maar boekten daarna drie overtuigende overwinningen. "Ze hebben het geweldig gedaan. We weten dat de Denen een paar heel goede spelers hebben en echt een team zijn. Dat ze elke wedstrijd beter zijn geworden na wat er gebeurd is met Christian Eriksen, bewijst dat ze onverzettelijk zijn."

Christian Eriksen (rechts) en Harry Kane speelde zeven jaar samen bij Tottenham Hotspur. Christian Eriksen (rechts) en Harry Kane speelde zeven jaar samen bij Tottenham Hotspur. Foto: Pro Shots

Kane is goed bevriend met Eriksen

Eriksen kreeg vorige maand bij de openingswedstrijd van de Denen tegen Finland een hartstilstand op het veld. De middenvelder werd adequaat geholpen en mocht enkele weken geleden het ziekenhuis verlaten.

Kane speelde bij Tottenham Hotspur jarenlang samen met Eriksen. Hij zal woensdag voor de aftrap van de halve finale een shirt aanbieden ter ere van zijn oud-ploeggenoot.

"Christian is een goede vriend van me", aldus de Engelse captain. "Natuurlijk is het treurig dat we hem morgen niet zullen zien, maar het belangrijkste is dat hij goed herstelt. Ik heb hem de afgelopen weken een aantal berichten gestuurd en hoop hem zo snel mogelijk te zien."

Engeland-Denemarken begint woensdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkelie.