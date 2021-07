Denemarken speelt woensdag in de halve finale van het EK een uitwedstrijd tegen het favoriete Engeland, maar volgens bondscoach Kasper Hjulmand begint zijn ploeg vol zelfvertrouwen aan de wedstrijd op een met 60.000 mensen gevuld Wembley.

"Wij denken niet dat Engeland beter is dan wij", zei Hjulmand dinsdag op zijn persconferentie. "Natuurlijk zijn we niet de favoriet, maar ik wil ons niet de underdog noemen. Ik houd niet van de underdogmentaliteit. We willen ongeacht de tegenstander het initiatief nemen, aanvallen en kansen creëren. We geloven absoluut in onze kansen."

De Denen hebben alle reden om vertrouwen te hebben, want de Scandinaviërs hebben in hun laatste drie wedstrijden veel indruk gemaakt. De ploeg begon het EK met nederlagen tegen Finland (0-1) en België (1-2), maar won daarna van Rusland (4-1), Wales (4-0) en Tsjechië (2-1). Tegen Engeland kan de Europees kampioen van 1992 voor de tweede keer een EK-finale halen.

"Ik droom hier al van sinds ik kind ben", aldus Hjulmand. "Als speler lukte het niet, maar voor mijn spelers zal het ook een jongensdroom zijn om een halve finale op een EK te spelen. En stel je voor dat wij als prachtig land met slechts vijf miljoen inwoners Engeland zouden verslaan op Wembley. Groter dan dat wordt het niet."

"Het lijdt geen twijfel dat de Engelsen meer druk zullen voelen dan wij. Al hun fans zullen verwachten dat zij ons verslaan. Maar wij hebben de afgelopen jaren bewezen dat we heel moeilijk te verslaan zijn."

De Deense ploeg roept veel sympathie op in Europa door het incident met Christian Eriksen. De Deense ploeg roept veel sympathie op in Europa door het incident met Christian Eriksen. Foto: ANP

'De steun die we hebben gekregen is ongelooflijk'

De Deense ploeg kan in Europa op veel sympathie rekenen vanwege de reactie van het team na het vreselijke incident met Christian Eriksen in het openingsduel met Finland. De middenvelder kreeg op het veld een hartstilstand. Inmiddels heeft hij het ziekenhuis verlaten en is hij door de UEFA uitgenodigd om zondag bij de finale in Londen te zijn.

Hjulmand heeft nog steeds veel contact met Eriksen. "Ik denk de hele tijd aan hem, ook toen ik hier het stadion inkwam. We spelen voor en met hem, daar bestaat geen twijfel over."

Volgens keeper Kasper Schmeichel was de Deense ploeg al voor het incident met Eriksen heel hecht. "Maar de steun vanuit Denemarken is iets wat ik nog niet eerder heb gezien mijn leven en ik denk niet dat we het nog een keer zullen zien."

Hjulmand: "De steun die we hebben gekregen is ongelooflijk. Daar zijn we heel dankbaar voor en het geeft ons energie voor de halve finale van morgen."

Engeland-Denemarken begint woensdag om 21.00 uur een staat onder leiding van de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkelie. De Denen zullen op Wembley gesteund worden door zo'n achtduizend fans.