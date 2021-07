Na twee rustdagen komt het EK weer op gang en dit keer breekt de échte eindfase van het toernooi aan. Italië en Spanje staan vanavond op Wembley in de eerste halve tegen elkaar. Het belooft een absolute kraker te worden tussen de twee toplanden, die vanaf 21.00 uur voor liefst 60.000 toeschouwers in het iconische stadion in Londen mogen spelen.