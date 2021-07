60' GOAL Italië! 1-0



Uit het niets en dankzij een vleugje klasje zet Federico Chiesa Italië op voorsprong in de halve finale tegen Spanje! Na een snelle voortzetting komt de bal bij de sierlijke aanvaller en die krult de bal met zijn rechterbeen fraai in de verre hoek van de Spaanse doelman Unai Simón. Italië leidt, ook al is het tegen de verhouding in, tegen Spanje en is nog maar een half uur verwijderd van de finale van het EK.