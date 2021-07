4' Paal! Italië komt uitstekend uit de startblokken en krijgt al een dot van een kans op de openingstreffer. Nicolò Barella duikt op achter de defensie van Spanje en rekent ook af met doelman Unai Simón. De paal staat de 1-0 van Italië alleen in de weg. Waarschijnlijk had die niet geteld, want even later staat de assistent-scheidsrechter met zijn vlag in de lucht voor buitenspel.